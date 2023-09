Giovany Galindo Tijaro, propietario del motel La Guaca, afirmó: “El negocio se ha visto afectado desde pandemia y ahora con la doble calzada y el daño de vías la afectación ha sido mayor, a los trabajos no les dan continuidad, ha sido demorado, llevamos más de un año con estas obras y eso perjudica el ingreso en general de los moteles de la zona. También pienso que tenemos una competencia desleal que está en el parque Uribe; supuestamente montan hoteles, pero prestan un servicio por horas sin esa licencia y sin cumplir los reglamentos sanitarios; además los precios que ofrecen influyen negativamente y las autoridades no hacen nada al respecto”.

Hernando Pedraza Marín, dueño del motel Pacande, aseguró: “A pesar de que mi negocio ha sido apetecido por estar cerca de la ciudad y ser económico, se siente la baja. Yo estuve en Bogotá y allá está mucho más crítico, pero a nivel nacional después de la pandemia está muy difícil. Estos sitios siempre habían tenido mucha acogida, especialmente en las noches; pero en la actualidad a veces entra una sola pareja.

Además, Pedraza Marín comentó: “Yo cobraba por horas, pero ahora tengo clientes como camioneros que vienen solos a descansar, a dormir y les alquilo la noche a una tarifa especial; pues es favorable para ellos y un beneficio adicional para mí, además tienen parqueaderos cerca. Son alternativas para no ver esto desocupado; y es una manifestación general de compañeros propietarios. Los impuestos y servicios cada vez están más costosos y no se pueden dejar de pagar, pero la demanda está muy floja por no decir nula”.

Francy Londoño Carmona, propietaria del motel Paraíso El Conde indicó: “La verdad si lo comparo con la pandemia, donde la dificultad fue muy grande y después de eso fue como empezar de cero porque había que sostener la responsabilidad de los empleados en cuanto a prestaciones sociales y lo demás; sin embargo, ahora tenemos más demanda y ha mejorado un poco el servicio. Los fines de semana nos va bien, nos hemos sostenido, pero puede ser por la ubicación. Pienso que quienes sí están sufriendo el impacto son los de la salida de Armenia a Montenegro por los arreglos de la vía, ellos han visto una baja en el servicio.”

José Norvey Ocampo Méndez, dueño del motel Casa Blanca Manantial manifestó: “Con la pandemia y tiempo después hubo un tiempo muy difícil; ya nos veníamos recuperando y de un tiempo para acá que están los ‘Pare y siga’ y las vías están tan mal de Armenia a Montenegro, las personas no quieren movilizarse; eso de alguna manera perjudica mucho”.

En general, dueños de moteles invitan a la comunidad a que continúen usando sus servicios, en especial en este mes de amor y amistad, para que no muera la costumbre de revivir los momentos de pareja en estos lugares que brindan privacidad y tranquilidad con ambientes agradables que refuerzan la intimidad y que son de fácil acceso.

El cierre de estos establecimientos genera pérdida de empleos, provocando un impacto significativo en el sustento económico y bienestar de las familias que dependen de esta actividad.

Hay un impacto financiero considerable para los propietarios de los moteles al enfrentar pérdidas económicas considerables, incluyendo la inversión, pérdida de ingresos futuros y posibles deudas relacionadas con el negocio, sin mencionar que, muchas veces, existen deudas y obligaciones financieras pendientes con proveedores, prestamistas u otras partes interesadas.

