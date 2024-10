Por: El Colombiano

Tras la intervención desde la clandestinidad de la dirigente opositora María Corina Machado ante el Senado colombiano, quien instó al Gobierno de Gustavo Petro a intervenir en la crisis en Venezuela, este martes se pronunció el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

Si bien advirtió que se trata de un asunto del canciller Luis Gilberto Murillo, el ministro de la política sostuvo que el Gobierno ya ha fijado una posición: “no reconocer lo que sucedió en las elecciones en Venezuela mientras no se conozcan las actas. No se han conocido las actas, por consiguiente no hay un reconocimiento del Gobierno colombiano al resultado electoral que reivindica el gobierno venezolano”.

En esa línea, Cristo se declaró a la espera de lo que suceda durante los próximos días y abogó por encontrar una salida política a la crisis: “ya hay una fecha clave, que es el 10 de enero, cuando termina el gobierno actual de Nicolás Maduro”.

Machado denunció una “operación represiva brutal” por parte del régimen de Nicolás Maduro tras las elecciones del 28 de julio, al tiempo que instó al Gobierno del presidente Gustavo Petro a intervenir. “Es momento de definiciones, el silencio ya no es una opción”, dijo.

La dirigente, quien dijo hablar “en nombre del bravo pueblo que ha decidido romper las cadenas de la opresión”, reivindicó el triunfo de Edmundo González en las elecciones del pasado 28 de julio, al tiempo que instó a la clase dirigente colombiano y a su Gobierno para que eviten que el próximo 11 de enero asuma Nicolás Maduro, pese a haber sido derrotado en las urnas.

“Aceptar la continuidad de un régimen dictatorial y represor es condenar a Venezuela a años de devastación y al éxodo de su población. Es también condenar a Colombia a vivir sin paz. Para Colombia la libertad de Venezuela es también existencial (…) La paz de Colombia pasa por Venezuela y la paz de Venezuela pasa por Colombia”, manifestó.

Uno de los momentos más solemnes de la intervención de la dirigente fue cuando, de la mano de varios ciudadanos que hicieron presencia en el recinto, reveló los ejemplares originales de las actas de escrutinio que demostrarían el triunfo de Edmundo González. “Tenemos ejemplares originales de estas actas que fueron defendidas con la vida por miles de testigos y que demuestran el triunfo”.

Machado, quien ratificó su anhelo de dignidad, justicia y de recuperar la unidad de las familias, reclamó que ha sido acusada por el régimen de terrorismo y de perpetrar “un sabotaje contra el sistema electoral venezolano”. Por ello, dijo que permanece en la clandestinidad mientras se intensifica la “ola opresiva”.

Según la dirigente, Maduro ha permitido que Venezuela se convierta en “un canal seguro para el tráfico de drogas”, además de haber saqueado las finanzas y destruido las empresas privadas. “Ha expulsado a casi un tercio de nuestra población”, dijo.

Finalmente, dijo que Maduro dio un golpe de Estado atrincherado detrás del alto mando militar y con base en un brazo represivo armado, un brazo represivo judicial y un pilar que proviene del financiamiento de las actividades ilícitas y criminales.

“Es inconcebible contemplar siquiera la posibilidad de que un régimen pueda aferrarse al poder a la fuerza después de una elección donde fue abrumadoramente derrotado”, agregó.

