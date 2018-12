“Pues, hombre, la verdad los ataques me resbalan. No me afectan en lo más mínimo. No me quitan ni un minuto de sueño, y hay gente que se divierte con eso. Bienvenido sea, todo sea por el entretenimiento del pueblo colombiano”, dijo Carrasquilla en rueda de prensa, que recoge Caracol Radio.

Al Minhacienda también le preguntaron si debido a las críticas que ha recibido por el proyecto que impone más impuestos para los colombianos ha pensado renunciar, y su respuesta fue que seguirá en el cargo hasta que cumpla la labor para la que fue elegido por el presidente Iván Duque.

“En segundo lugar, no voy a renunciar. Estoy muy entusiasmado con diseñar un programa de reducción de gastos racional y razonable. Y, en tercer lugar, estoy muy entusiasmado con el inicio de las discusiones sobre el plan de desarrollo”, agregó Carrasquilla, según cita la emisora.

El ministro explicó que la iniciativa que se aprobó este miércoles, y que pasará ahora a sanción presidencial, conserva su espíritu original que, según él, es el de proteger a los ciudadanos más vulnerables.

Además, la cadena radial cita palabras de Carrasquilla en las que afirma que como la ley de financiamiento no logrará recaudar los 14 billones de pesos que buscaba el Gobierno, entonces habrá recortes en 2019 por al menos 1,2 billones de pesos, y que se podrían congelar unos 5 billones de pesos.

El Senado, por su parte, emitió un comunicado en el que explica que se aprobó la totalidad del proyecto, que incluye el IVA plurifásico a la cerveza y a las bebidas azucaradas, el aumento del impuesto sobre la renta a personas naturales, el impuesto al patrimonio, la normalización, el impuesto a los dividendos, entre otros artículos.