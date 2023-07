Así han manifestado expertos en cambio climático que han expresado la necesidad de volcarse a preservar este ecosistema.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático Ipcc informó que con respecto a las afectaciones de la Amazonía por el cambio climático, se espera que se presenten altas vulnerabilidades derivadas de la sequía.

(Vea también: Advierten que ola de calor continuará en julio y podría extenderse hasta agosto)

Agregó que este escenario se da luego de que la selva amazónica viviera una de las temperaturas más altas observadas hasta el momento, en 1998, 2005, 2010 y 2015/2016.

Los expertos integrantes del grupo recordaron que la Amazonía es uno de los mayores depósitos de biodiversidad y carbono del mundo.

Durante la reciente Cumbre Amazónica realizada en Leticia, los países de la cuenca amazónica enfatizaron en la necesidad de construir conjuntamente un Plan estratégico y visión conjunta de la Amazonía, para salvar este hábitat, uno de los pulmones más importantes del planeta.

Evitar el punto de no retorno de la Amazonía es la meta común para trabajar conjuntamente entre los ocho países que conforman el Bioma Amazónico, para ello, se planteó la necesidad de crear dicho plan.

“Sin Amazonía no hay viabilidad de la Nación colombiana porque no va a haber agua en los Andes, si no hay agua en los Andes y el Caribe, el 75% de la población está en riesgo, por eso para nosotros este es un tema de supervivencia nacional” manifestó en dicho encuentro Susana Muhamad, Ministra de Ambiente.