El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia llegó hasta la vereda La Esperanza, ubicada a 40 minutos de Herveo, Tolima, para instalar la antena 4G número 600 en lo corrido de 2024.

Con esta infraestructura, las comunidades que habitan esta parte del país, muy cercana al volcán Nevado del Ruiz, contarán con mejor conexión para sus teléfonos y dispositivos electrónicos. El territorio ya cuenta con 12 antenas funcionales, de las 17 que prometió ministro de las TIC, Mauricio Lizcano.

“Hace unos meses vine a estas zonas cercanas al Nevado del Ruiz, y los campesinos me decían que tenían el gran problema de que no tenían señal, ni conectividad, y si pasaba una emergencia, les sería muy difícil informarlo. Por razones como esta me comprometí a instalar 17 antenas en esta zona. Hoy ya tenemos 12 en funcionamiento, seis en Herveo, tres en Casabianca y tres en Murillo. El próximo año tendremos la totalidad, que beneficiará a miles de personas en estas zonas”, dijo el Ministro TIC, Mauricio Lizcano.