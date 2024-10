Este lunes avanza otra jornada más de debate del la reforma laboral en la plenaria de la Cámara de Representantes: se aprobó un artículo que modifica la extensión de la licencia de paternidad, que pasará de dos (2) a cuatro (4) semanas , pero se eliminaron los que contemplaban la creación de los contratos y el jornal agropecuario.

La eliminación de los artículos, en total tres (3), que contemplaban la modificación del trabajo rural, supone un duro golpe para el Gobierno, que pretendía con estas normativas otorgar beneficios laborales a los campesinos y trabajadores del campo.

La congresista María Fernanda Carrascal, ponente del proyecto de ley, aseguró que estos artículos eran necesarios.

“Nuestros campesinos y campesinas no están protegidos: ni tienen seguridad social, no están cotizando para su vejez, y los jóvenes y las jóvenes no quieren trabajar en el campo. Eso lo saben mucho de los sectores.”, expresó la congresista ponente de la reforma laboral.