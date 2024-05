Por: El Colombiano

Los autores de esos ataques serían mineros que al parecer forman parte de estructuras criminales y que han estado a punto de acabar con la vida de algunos de los trabajadores de la compañía.

El hecho violento más reciente ocurrió el pasado 19 de mayo, cuando un grupo mineros ilegales intentó tomarse de manera violenta una rampa de la mina que explota la empresa en Buriticá.

Los ilegales atacaron al personal de la mina con armas de fuego y explosivos improvisados, pero el ataque pudo ser contenido por personal de vigilancia de la empresa de seguridad privada Atempi, que presta servicio en la mina. Ante esto, los mineros ilegales se vieron obligados a retroceder.

En medio de los enfrentamientos, dos trabajadores tuvieron que ser trasladados de urgencia a Medellín, pues fueron heridos con armas de fuego.

Mineros ilegales disparan falsas alarmas para frenar operaciones

Según informaron las autoridades, la forma de operar de los ilegales en estos casos consiste en hacer llamados de auxilio falsos por personas supuestamente atrapadas al interior de la mina, para frenar la operación de esta, convocar a los empleados y atacarlos.

No obstante, el ataque de la semana pasada no fue un hecho aislado, según datos recopilados por las autoridades, en el último año se cuentan cerca de 10 arremetidas terroristas en las que los mineros ilegales han lanzado miles de artefactos explosivos y han disparado en cientos de ocasiones en contra del personal de la mina.

En su comunicado, la Continental Gold condenó “estos actos delincuenciales de la minería criminal que violan los derechos legales de la empresa y los empleados”.

La compañía señala a una emisora digital del municipio de difundir los rumores sobre supuestos mineros atrapados debido a las labores de retrorellenado realizadas por la empresa. Según dicen, el rumor ha pasado de 600 personas atrapadas en los socavones a dos, “sin mencionar nunca un lugar específico en el que estuvieran atrapadas”.

La empresa informó que nunca ha recibido ninguna denuncia formal por parte de las autoridades acerca de las personas supuestamente atrapadas, como tampoco quejas o solicitudes por parte de los familiares de estas, según lo difundido en la emisora.

La Continental asegura que el 19 de mayo, día del más reciente ataque, recibió una llamada de la alcaldía de Buriticá en la que les informaban que varias personas del municipio, al parecer dos individuos, estaban atrapados en la mina Yaraguá, explotada por la empresa. Razón por la cual se vieron obligados a detener las operaciones de retrollenado.

El retrollenado consiste en la mezcla de los residuos con materiales como cemento y su posterior bombeo subterráneo para llenar los pozos y espacios dejados por la explotación inicial.

De acuerdo con la compañía, el proceso de retrollenado no solo cumple con los requisitos de la autoridad ambiental, sino que fue una exigencia que hicieron este mismo año las juntas de acción comunal del municipio, por lo que consideran que detenerlo “va en contra de las leyes y regulaciones pertinentes, así como de la petición de las comunidades”.

Finalmente, la empresa informó que a pesar de no tener pruebas sólidas acerca de las personas presuntamente atrapadas, hizo perifoneo en diferentes niveles subterráneos para atenderlas, pero no obtuvo respuesta. Asimismo, el pasado 20 de mayo, por solicitud de la Agencia Nacional de Minería, la empresa acompañó a las autoridades municipales y a los Bomberos para realizar nuevamente otro perifoneo en dicho lugar donde supuestamente estarían atrapadas las personas, verificando así que no había llamados de auxilio.

La empresa señala que las fotos y videos de alarma que se publican en la emisora están circulando hace seis meses y lo que hacen es “confirmar y reconocer unas actividades de invasión ilegal de los túneles de la empresa y el hurto de sus activos por parte de estos mineros ilegales”.

“Si realmente estuvieran personas atrapadas, ¿por qué en una situación tan urgente los mineros ilegales no tomaron ninguna medida de evacuación o rescate, sino que, por el contrario, aprovecharon para intensificar sus ataques violentos y letales contra el personal de seguridad de la empresa? ¿Quién realmente está despreciando la vida humana? ¿Por qué la vida de los empleados de la empresa es diferente de la de los mineros ilegales? ¿Los empleados de la empresa no tienen derecho a un trabajo digno y Seguro?”, cuestionan desde la Continental Gold.

Finalmente, la minera les pide a las autoridades tomar medidas más contundentes en contra de la minería ilegal y a la ciudadanía que se “distancien lo antes posible de las actividades de minería ilegal y de las organizaciones criminales”.

