En su viaje hacia América Latina y el Caribe, visitará después de Colombia a Costa Rica y Jamaica, para finalmente volar a Miami, EE. UU.

Durante su visita al país, se reunirá con el presidente Iván Duque y con líderes regionales para tratar temas de narcotráfico y participará como presentador en un foro de contraterrorismo.

El 21 de enero, al día siguiente, el diplomático viajará a Costa Rica.

.@SecPompeo will travel to Berlin to attend the German-UN international conference on Libya on January 19. He’ll then begin a four day trip to Colombia, Costa Rica, Jamaica, and Miami to meet with regional leaders to reinforce our shared commitment to the Western Hemisphere. pic.twitter.com/UTK6d9Zw8T

— Morgan Ortagus (@statedeptspox) January 16, 2020