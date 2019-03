Uno de los momentos más sensibles de la entrevista de Uribe Turbay, en el programa de Vicky Dávila en W Radio, fue cuando la periodista tocó el tema del asesinato de Diana Turbay Quintero, que había sido secuestrada por Pablo Escobar y que murió en enero de 1991 cuando las autoridades intentaban rescatarla.

“Es un dolor, una herida que llevo en el corazón, pero afortunadamente he podido salir adelante con personas como mi hermana, mi abuela y mi papá. Recuerdo perfectamente el día en que mi mamá se fue, el último abrazo y el beso que me dio”, dijo Uribe, que reconoció haber perdido parte de ese recuerdo porque para ese momento era un niño: tenía 5 años de edad.

El político dice que su padre sufrió mucho con ese episodio, ya que Diana iba a una supuesta entrevista que resultó ser una trampa de Escobar para secuestrarla, y que fue él quien le contó que su madre estaba muerta y que ya no regresaría más.

De ahí en adelante, dijo, su vida dio un vuelco total, y la felicidad de su niñez se convirtió en una pesadilla en la que intentaba buscar un culpable.

“La gente me decía que Dios se la había llevado, y fue muy duro de ahí en adelante por varias cosas: primero, reencontrarme con Dios, (porque) crecí bravo con Dios. Dios me robó mi mamá. Y me tomé un tiempo en reencontrar la fe y la espiritualidad, porque yo no la tenía. Tuve que perdonar a Pablo Escobar, al narcotráfico, a la violencia, pero además perdonar a mi mamá, fue muy duro entender por qué mi mamá me había dejado, por qué había tomado la decisión de aceptar una invitación de la que probablemente nunca volvía, y no volvió. Al final me reconcilié, y a las malas tuve que aprender a no ser indiferente con lo que vivimos. A las malas entendí lo que ella estaba haciendo, lo que es la paz y las causas sociales, y lo que hago lo hago con la inspiración más profunda de que la muerte de mi mamá no debe ser en vano, porque somos muchas las víctimas del narcotráfico”.