En los últimos días se ha visto un tenso ida y vuelta entre el senador del Centro Democrático y el presidente de la República.

Los dos están enfrentados por los aumentos en la gasolina y por la disparada inflación en el territorio nacional, que sigue golpeando a los más necesitados.

(Vea también: “Ecopetrol quebraría”: excusa de Petro para tomar decisión que fregó a muchos en el país).

Esto dijo el senador:

En ese momento no le parecía que Ecopetrol se fuera a quebrar si no se subía el… https://t.co/tCJtM66UeV

❗️ Curioso: Cuando Petro era oposición no pensaba lo mismo. Incendió el país por un posible aumento de 700 pesos en el precio de la gasolina. Hoy, el mismo ha aumentado la gasolina 4.800 pesos.

Petro había señalado que, supuestamente, si el precio de la gasolina no se incrementaba entonces Ecopetrol estaría destinada a la quiebra.

Ahora llegó una fuerte respuesta de parte de Miguel Uribe, quien señaló que lo dicho por Petro no estaba sustentado por hechos comprobables.

Lee También

“Cuando Petro era oposición, no pensaba lo mismo. Incendió el país por un posible aumento de 700 pesos en el precio de la gasolina. Hoy, él mismo ha aumentado la gasolina 4.800 pesos. En ese momento no le parecía que Ecopetrol se fuera a quebrar si no se subía el precio de la gasolina”, escribió el senador en Twitter.