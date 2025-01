Durante el inicio del tradicional Carnaval de Negros y Blancos en Pasto (Nariño), el representante a la Cámara Miguel Polo Polo salió a despotricar a la comunidad nariñense en respuesta por dos caravanas que lo representaban a él y al presidente Gustavo Petro.

Cada año, como es costumbre, artesanos locales crean diversas carrozas en las que hacen sátiras a diversas corrientes políticas. En esta ocasión usaron a Gustavo Petro, a quien representaron como un tipo de Superman, y Miguel Polo Polo, a quien le escribieron: “No tengo madre porque soy uribista”.

El mensaje que le dejaron al parlamentario hace referencia a la situación que se vio a mediados de noviembre, cuando el representante de la Cámara saboteo una representación artística que hizo el colectivo de las madres de Soacha para rememorar a las víctimas de los asesinatos a civiles por militares, también conocido como falsos positivos.

Desde el Tribunal Superior de Bogotá se le solicitó dar una disculpa a lo que respondió: “Yo no tengo que disculparme por nada porque yo no he cometido crímenes ni fui autor de falsos positivos. Nosotros no estamos negando la existencia de los falsos positivos. Lo que estamos criticando, lo que estamos cuestionando, es esa cifra inflada sin ningún sustento”, y solicitó un listado con los nombres, números de cédula y lugares donde ocurrieron las ejecuciones extrajudiciales.