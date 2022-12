Más de un 1.895.000 mil viajeros entrarán y saldrán de Colombia durante esta temporada de fin de año que culminará el próximo 9 de enero de 2023, según las proyecciones realizadas por Migración Colombia. Esta cifra representa un aumento del 17 % en comparación con la misma temporada de 2019, cuando aún no se había presentado la emergencia sanitaria.

En el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, se espera que se movilicen más de 1.280.000 mil viajeros, el 68 % del total proyectado para esta temporada.

Otros de los aeropuertos por los que se movilizará un importante número de viajeros son:

Aeropuerto Internacional José María Córdova , de Ríonegro (Antioquia), por el que circularían más de 280 mil personas.

, de Ríonegro (Antioquia), por el que circularían más de 280 mil personas. Aeropuerto Rafael Núñez, de Cartagena , que recibiría más de 130 mil viajeros.

, que recibiría más de 130 mil viajeros. Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, que presta sus servicios a Cali, por donde se espera que se movilicen un poco más de 120 mil personas.

De acuerdo con las proyecciones, se estima que los días de mayor afluencia de entradas al país serán el 30 y el 31 de diciembre.

Migración Colombia sacó alternativa para viajes masivos de fin de año

Debido al alto flujo de viajeros proyectado para esta temporada, Migración Colombia lanza la campaña “Migración más ágil, si todos ponemos”, con el fin de persuadir a colombianos y extranjeros a utilizar las herramientas tecnológicas que ha diseñado para agilizar el proceso de control migratorio (entrevista del oficial de Migración) y evitar tediosas filas al ingreso o salida del país.

Migración pone estas herramientas e invita a que los viajeros pongan su aporte, haciendo uso de ellas.

Biomig: herramienta tecnológica que permite a los viajeros ingresar y salir del país más rápido porque la verificación del pasaporte e identidad lo hace una máquina en menos tiempo.

Aplica para colombianos y extranjeros residentes con visa en Colombia. Es completamente gratuito y el viajero sólo debe inscribirse previamente en uno de los siguientes puntos, para poder utilizarla antes de su viaje.:

Check Mig: es el formulario virtual obligatorio que debe completar todo viajero para salir o ingresar al país. Se debe diligenciar desde 72 y hasta dos horas antes del vuelo. Es completamente gratuito y se encuentra disponible únicamente en el sitio: www.migracioncolombia.gov.co

Migración automática para viajeros frecuentes: herramienta tecnológica que permite a los viajeros frecuentes ingresar o salir del país más rápido. Requiere inscripción previa al viaje, tiene un costo de $194.000. Su vigencia es por dos años.

Salida de menores del país

Finalmente, Migración Colombia recuerda a los viajeros que proyectan salir con menores de edad, deben revisar previamente todos los requisitos exigidos.

De no cumplir con alguno de ellos el niño, niña o adolescente no podrá salir del país. El permiso de salida debe estar firmado por el padre o madre que no acompaña al menor en el viaje y venir autenticado en notaría, o apostillado en caso de que se haga fuera del país. Además, no se debe olvidar tener copia del Registro Civil de Nacimiento del hijo o hija.