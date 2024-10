Por: El Colombiano

El metro de Medellín, como es habitual, se sumó a la celebración del tradicional Festival Altavoz, que tendrá una nueva edición este fin de semana en Medellín en el Cincuentenario y el Parque Norte. Por tal motivo, el sistema masivo de transporte extenderá este sábado 19 de octubre una hora más su horario comercial, es decir, prestará servicio hasta las 12:00 de la noche.

La medida aplicará para líneas A y B de trenes, para el tranvía y para las líneas de cables aéreos: K (Acevedo – Santo Domingo), M (Miraflores – Trece de Noviembre) H (Oriente – Villa Sierra), J (San Javier – La Aurora) y P (Acevedo – El Progreso).

Las transferencias a las líneas con ampliación del horario comercial están garantizadas hasta el paso de los últimos trenes y tranvías.

Desde la empresa precisaron que “es importante tener presente que la extensión de la operación comercial no aplicará para el cable aéreo línea L (Arví), las líneas 1, 2 y O de buses, ni tampoco para los buses que prestan servicio en las cuencas 3 y 6”.

De paso reiteraron la invitación a todas las personas “a vivir la Cultura Metro, que promueve el relacionamiento positivo, a atender las recomendaciones del personal de las estaciones y paradas, y a respetar el reglamento del usuario”.

O dicho en palabras más sencillas, los asistentes al evento son cordialmente recibidos en horario extendido, siempre y cuando garanticen un comportamiento que no agreda a los demás usuarios. Por ejemplo, no consumir alimentos ni bebidas, no ingresar al sistema bajo el efecto de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas, y también de paso para facilitar el servicio, lo ideal es que tengan recargado y listo el medio de pago para el ingreso.

El Festival presentará este fin de semana a 49 bandas: 9 internacionales, 12 nacionales y 28 locales. El cartel de artistas internacionales lo conforman Cristina y Los Subterráneos, de España; Quique Neira, de Chile; Los Rabanes, de Panamá; J-Noa, de República Dominicana; GZA, The Casualties y P.O.D., de Estados Unidos; Suicidal Angels, de Grecia; y Tenside, de Alemania.

Entre las bandas nacionales destacan Margarita Siempre Viva, La Toma, Mc Kno, La Tifa, De Bruces a Mí, Danger, Masacre y Fértil Miseria, de Medellín. Mientras que desde Bogotá llegan Kei Linch, Ataque de Pánico y Mástil.

Para este año, el festival se enfocó en reforzar su sostenibilidad y seguridad, razón de peso para elegir el transporte público para llegar al lugar.

