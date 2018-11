Las mafias manejan todo tipo de armas, especialmente pistolas y revólveres, y las tienen a la venta o para el alquiler con precios que arrancan en los $ 50.000 y llegan hasta los $ 2’000.000, informó el especial periodístico.

Las municiones son fáciles de conseguir, solo hay que tener dinero con qué negociar y ciertos contactos que ponen en manos de delincuentes las balas –algunas con punta de cianuro– con las que se cometen delitos, aseguró un presunto traficante ilegal de armas a Séptimo Día.

“Nosotros tenemos un armero en San Andresito. Digamos, dependiendo del calibre que necesitemos yo hablo con él y él ahí mismo las consigue”, dijo el sujeto al programa, mientras era gravado con una cámara escondida.

Al parecer, el mercado negro de armas de fuego es alimentado por las estructuras de narcotraficantes que introducen el material a través de las fronteras con Panamá, Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela, precisó a Séptimo Día el mayor general Jorge Luis Vargas Valencia, director de la Dijín.

Un traficante de armas, esta vez en Soledad (Atlántico), reveló a la periodista Angélica Barrera cómo es que estas mafias operan, el tipo de armas que trafican, los precios con los que ofertan, las condiciones y una cruda advertencia con la que sellan este tipo de negocios ilegales:

“Si usted me delata, es lo peor que puede hacer; porque de mí no tiene prácticamente dónde esconderse”, expresó el individuo a la periodista que, sin embargo, nunca abandonó su aparente actitud sosegada pese a que el hombre manipulaba frente a ella dos armas que ya habrían sido accionadas en atracos o incluso habrían sido usadas para cometer homicidios.

Son el tipo de armas que prefieren los fleteros o los asaltantes de bancos. Son pequeñas y los delincuentes se pueden deshacer de ellas si aceptan ir con un acompañante.

“Yo le puedo mandar un compañero; usted hace el trabajo que va a hacer, me la entrega en un punto y se evita ese problema de ser judicializada, porque las autoridades la agarran a usted y pueden decir que usted disparó y usted dice que no, y si no encuentran el arma, ni encuentran pruebas, no le pueden hacer nada”, dijo el sujeto a la periodista de Séptimo Día.

Esa misma fuente agregó que en el mercado negro se consiguen balas desde $ 7.000 y con punta de cianuro a $ 15.000. Esos datos los acompañó el sujeto con una afirmación estremecedora:

“Yo te entrego nada más 10 (balas), que vienen con el proveedor; aquí tienes para 10 personas, si tú quieres fumigar a 10 personas, te las fumiga a plomo”, comentó el traficante al programa del Canal Caracol.

