Luego de que en el programa de televisión del presidente Iván Duque se confirmara que el Invima aprobó la vacuna de Pfizer contra el coronavirus, el ministro de Salud, Fernando Ruíz, habló de la importancia que tiene para el país el hecho de vacunar al 70 % de los colombianos (alrededor de unos 35 millones).

El Gobierno Nacional, basado en evidencia científica, ha insistido durante las últimas semanas en que, para que el país logre la denominada inmunidad de rebaño contra el COVID-19, es necesario que los ciudadanos que estén habilitados para recibir la vacuna acudan a sus EPS para que se las apliquen.

“Si en Colombia no logramos vacunar a ese 70 %, no vamos a lograr, probablemente, la cobertura que nos da inmunidad de rebaño y no vamos a poder pasar esta página del COVID”, aseguró el ministro Ruíz en el programa ‘Prevención y Acción’.

Acto seguido, el jefe de la cartera de salud habló del compromiso con la sociedad que tiene cada colombiano que esté apto para ser vacunado contra el coronavirus. El ministro hizo especial énfasis en que vacunarse no solo es importante para obtener protección personal, sino que aporta para proteger a la familia de cada ciudadano y, en general, a la sociedad.

“La vacunación no es solo un tema individual de protegerme a mí. Cuando yo me vacuno, estoy protegiendo a los demás. En primer lugar, a mi familia, a los que viven conmigo, y en segundo lugar a toda la sociedad. No es una obligación individual, es una obligación completa de la sociedad”, añadió Ruíz.

La vacuna de Pfizer, de la que el Gobierno compró 10 millones, debe ser aplicada en dos dosis. Eso quiere decir que 5 millones de colombianos la recibirán en un primer momento. Sobre eso, Ruíz recordó que es vital que quienes reciban la primera dosis, no fallen a la cita que se les programe para que se les aplique la segunda.

“¿Qué pasa si un colombiano no se aplica la segunda dosis? No va a lograr la inmunidad, por un lado, pero por otro lado se pierde la posibilidad de vacunar a otra persona. Eso significa un perjuicio a toda la sociedad”, concluyó el ministro.

