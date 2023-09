Pasadas las 11:00 de la noche del lunes 11 de septiembre, un adolescente fue aprehendido por las autoridades de la capital del Atlántico luego de presuntamente le prendiera fuego a un local dedicado a la venta de extintores, en la calle 35 con carrera 36.

Extorsión o caso con fines políticos. Investigan conflagración que fue controlada en el sector de San Roque pic.twitter.com/Nky8A5F635 — Luchovoltio (@luchovoltios) September 12, 2023

Según la Policía de Barranquilla, el menor de 17 años de edad y de nacionalidad extranjera, fue acusado de rociar líquido inflamable y provocar algunas llamas en la fachada del sitio, ubicado en el barrio San Roque.

Vecinos del sector fueron quienes alertaron a la patrulla del cuadrante sobre el aparente acto delictivo que iba a cometer el menor. Luego del aviso, uniformados de la Policía de Infancia y Adolescencia llegaron al lugar y procedieron a detener al señalado.

Cuál habría sido el móvil del intento de incendio del local, en Barranquilla

Según el portal Zona Cero, la hipótesis que maneja la Policía es que podría tratarse de una aparente intimidación por el no pago de extorsión; no obstante, el dueño del local asegura que no ha recibido ninguna llamada extorsiva o criminal.

“Yo me acosté temprano y, de pronto, me levanté a tomarme un jugo, pero sentí la candela y me asusté”, relató el propietario del negocio, situado en el sur de la capital de Atlántico.

Acá, imágenes del sitio que fue objeto del ataque del adolescente:

Prenden fuego a un local en sector del barrio San Roque de Barranquilla. Su propietario afirma que es intimidación de extorsionistas que abundan por la zona.

Informe de @HeiderGmez96685 pic.twitter.com/jjyOOvXrx6 — EmiAtlantico (@AtlanticoEmi) September 12, 2023

La Policía de Barranquilla indaga sobre si la acción delictiva fue de la autoría del menor o si bandas delincuenciales están detrás de este nuevo hecho de inseguridad que se suma a los múltiples reportados en los últimos meses por habitantes de la ciudad.