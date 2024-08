Con la reelección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, muchas familias han optado por salir de su lugar natal para buscar más oportunidades en otros países de Sudamérica, como el caso de Colombia, Chile y Perú, pero otros siguen su camino hasta llegar, por ejemplo, a Estados Unidos.

Sin embargo, el problema es que las rutas que están cogiendo son muy peligrosas, como la selva del Darién, pero también por barco desde la isla de San Andrés.

De hecho, sobre esta última ruta hay mucha preocupación en una familia de venezolanos porque hace nueve meses una pareja, su hija y un primo llegaron a la isla buscando llegar al país norteamericano, pero desde entonces no se sabe nada de ellos.

Familia de venezolanos está desaparecida en San Andrés

Libia Peruzzini, una mujer que estuvo este sábado tres de agosto en la Plaza de Bolívar de Bogotá manifestándose contra el mandato de Nicolás Maduro, contó que su hija llegó en octubre a este sitio y desde entonces no se volvió a comunicar con ellos.

“El drama que estamos viviendo los familiares es que ya hace nueve meses que nuestras familias desaparecieron en la isla de San Andrés, el 21 de octubre de 2023, y hasta el momento no los hemos encontrado. No hay nadie, las autoridades de Colombia están trabajando, sabemos que ellos están trabajando, pero no tenemos respuesta alguna”, dijo Libia en diálogo con la revista Semana.

Y agregó: “Mi familia está desaparecida, mi hija, mi nietica de ocho años, mi yerno y mi primo y junto con ellos hay una cantidad de venezolanos, son 38 venezolanos”.

Además, Libia aseguró que la única información que ha recibido es que lo más posible es que haya sido un naufragio, lo cual cobra la vida de cientos de personas al año, pero ella confía en que este no es el caso y que su familia sigue con vida.

“Arrancaron desde Venezuela, llegaron a Cúcuta, de Cúcuta tomaron un vuelo a Bogotá, de Bogotá a San Andrés, de allí salieron hasta Nicaragua y desaparecieron en el mar. En la isla de San Andrés nos hacen creer que están muertos, ellos no están muertos, nosotros sabemos que ellos no están muertos”.

Por lo pronto, esta mujer sigue aferrada a sus oraciones para que su familia la vuelva a contactar y para que el régimen de Nicolás Maduro suelte el poder y que así sus compatriotas puedan volver a vivir tranquilos en su país, sin necesidad de perder la vida buscando más oportunidades por fuera.

