Ospina dijo en el programa de Blu Radio ‘Mañanas blu’, que la Martha Lucía Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud (INS), le aseguró en una entrevista que “ya las asociaciones médicas tiene el protocolo ético de esa ruta: si hay dos personas de, digamos, una adulta mayor y una persona joven, el protocolo dice que el ventilador se utiliza para la persona joven“.

“Eso ya está previsto, de acuerdo con lo que dijo la directora del INS en Colombia”, agregó Ospina.

Esa lamentable situación estaría cerca de presentarse, alerta la Asociación Colombiana de Medicina Crítica, teniendo en cuenta que ciudades como Bogotá, Cali y Medellín están por encima del 80 % de la ocupación de camas de UCI, sin contar los territorios, como el Urabá antioqueño, donde ya hay una ocupación del 100%.

En ese sentido, Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica, dijo, de acuerdo con la emisora, que, en caso de llenarse todas las camas UCI, “tocará también decidir a quién se va a atender”, con lo que coincide el vicepresidente de asociación, Camilo Pizarro.

En cuanto al dilema ético al que se enfrentarían los médicos, Roberto Baquero, presidente del Colegio Médico en Colombia, dijo en la radio que los galenos se decidirían por atender a las personas que estén en más grave estado de salud, a diferencia de lo que dice el protocolo que mencionó Ospina.

“Es un dilema que se va a resolver en un instante, pero hacer una regla de que si usted es mayor de 60 años no se va a conectar, que si usted tiene tantos antecedentes, que si usted es un prohombre… no. Eso no tiene nada que ver. Eso es un verdadero dilema que va a tener la persona [el médico], es un dilema bioético. Pero que vaya a ver una regla fija… yo no considero que pueda haber una regla fija”, declaró Baquero.

Dijo el presidente en la entrevista que, hasta ahora, los médicos no han recibido ninguna clase de protocolo para tomar decisiones, en caso de que la ocupación de UCI llegué al 100 %, y que le parece que tampoco se puede dictar uno a “rajatablas”, sino que se deberían dar recomendaciones.

“Lo que hemos entendido es que el que más lo requiera es el que se atiende”, aseveró el presidente.

No obstante, Baquero sí reconoció que las decisiones de los galenos podrían estar guiadas por las probabilidades de vida que tienen los pacientes.

La triste situación de tener que elegir a quién salvar ya se ha visto en países como España e Italia, donde la pandemia se propagó aceleradamente.

Ahora el tema se toca en Colombia cuando Bogotá tiene el 91,2 % de camas UCI ocupadas, en Cali el 95 %, Medellín el 83 %, Barranquilla el 73 %, Montería el 83 % y Cartagena el 75 %.