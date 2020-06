Un video difundido en redes sociales muestra el reclamo que el hombre, que se identificó como médico, le hizo al guarda de seguridad por —según él— cerrarle la puerta en la cara.

En el material audiovisual se puede escuchar al denunciante decir que, a pesar de estar “luchando contra la pandemia”, en el Ara del parque Sagrado Corazón —de Ciudad Jardín— en la capital del Atlántico, no lo dejaron entrar.

Visiblemente molesto, destacó que Ara lo puso a pasear por el sector. “Acabo de ir a 2 Ara y no nos dejan entrar”, se puede escuchar en el video.

Además, denunció que el celador le dijo que no lo iba a dejar entrar por ser médico.

El hombre, que guardó su identidad en secreto, le contó a la Emisora Atlántico que acciones como esa atentan contra todo el personal de la salud.

Agregó que en los locales de Ara en donde estuvo le negaron la entrada al ver su carné de médico y ni siquiera le preguntaron por el ‘pico y cédula’ que rige en esa ciudad.

En su diálogo con la frecuencia local lamentó los actos de discriminación contra los servicios de salud y destacó que los médicos no son factores de riesgo.

El doctor aseguró en el medio regional que la tienda estaba cerrada solo para los médicos porque eran las 4:30 de la tarde y otras personas seguían entrando.

Este es el video del hecho:

Ojalá los dueños y los vigilantes de tiendas Ara no lleguen nunca a necesitar del personal médico, en todo este tiempo se han encargado de maltratar al personal de la salud, me incluyo en este grupo no importa qué ciudad lo que hace ARA da tristeza y rabia pic.twitter.com/4yJZ38wN4c

