Colombia atraviesa por un pico epidemiológico por enfermedades respiratorias debido a la temporada de lluvias que se avecinan en el país, lo que, según expertos, es normal por esta época.

El doctor especialista en salud pública Jaime Ordóñez explicó la situación de pico epidemiológico por enfermedades respiratorias en el país, las clases de virus que circulan en el país y sobre si se debe volver o no al uso del tapabocas en espacios cerrados como ocurrió durante la pandemia del Covid-19.

“Los picos respiratorios siempre van a estar en temporada de invierno. Los tres virus más comunes suelen ser influenza, virus sincitial respiratorio y ahora obviamente el Covid. En este momento no me atrevería a decir que hay que empezar a hacerlo, pero es una medida que hay que pensarla, pero lo más importante antes de cualquier medida de estas es que hay que medir, es decir, hay que a todos es un riesgo que no se debe correr.

Entonces, primero hay que hacer pruebas de Covid a todas las personas con síntomas respiratorios para poder identificar en qué punto nos encontramos”, señaló el especialista.

El doctor Ordóñez, se refirió a que no se están realizando campañas para retomar la vacunación contra el Covid-19 y resaltó que las medidas sirven para todas las ciudades, eso depende a qué altura del mar se encuentren. Por otro lado, habló de las medidas del esquema de vacunación y de nuevos medicamentos que se mencionan.

“Fíjate que contra la influenza cada año reavaluamos la vacuna porque me pueden cambiar los serotipos circulantes. Mi recomendación es que todos estemos vacunados contra la influenza. Para virus sincitial respiratorio actualmente no hay vacuna disponible en Colombia.

Apenas en 2023 la vacuna estará disponible primero en Estados Unidos y, para Covid, tenemos la vacuna contra la variante Pfizer o Moderna. Ahora viene lo siguiente, la variante que más está circulando en el mundo es la JN.1. La JN.1 es una evolución de la que se llamó la variante Pirola, que es una variante que no viene de Omicron.

Entonces, como no viene de Omicron, los cuerpos que se generan con la vacuna que tiene Omicron, pues no son tantos. Es mejor tenerla que no tenerla, pero la eficacia no es tan alta como era contra Omicron”, resaltó el especialista.

Finalmente, el doctor Ordoñez se refirió a los efectos adversos que se le atribuyen a las vacunas que se aplicaron para el Covid-19 como problemas musculares, artritis entre otras.

“A veces la gente cree que es que la FDA, la EMA en Europa o incluso la INVIMA, su principal razón de ser es el valor de eficacia. No, esa es la segunda. La principal razón de ser de agencias como la FDA y EMA es la seguridad, hay que estar muy seguros de que lo que circula en el mercado es seguro. Entonces hay bastante fármaco y vigilancia que se hace esta vacuna. Estas vacunas son muy seguras, tienen más o menos los mismos riesgos de cualquier otra vacuna y la rigurosidad que se maneja está documentada”, concluyó .

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el uso de tapabocas es una medida efectiva para prevenir la propagación del Covid-19. La OMS destaca que el tapabocas actúa como una barrera física que ayuda a reducir la emisión de partículas respiratorias, disminuyendo así el riesgo de contagio tanto para el usuario como para quienes lo rodean.

La recomendación de utilizar tapabocas se basa en la evidencia científica que respalda su eficacia en la prevención de la transmisión del virus. Se enfatiza su uso en situaciones donde el distanciamiento físico puede ser difícil de mantener, como en espacios cerrados o concurridos.

