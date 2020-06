green

Vergara señaló, en Twitter, que “con gran indignación” recibió la noticia de que el personal del almacén que visitó en la capital de Sucre no lo dejaba entrar a la tienda “Miniso”.

“Al decir que soy médico me negaron la entrada y hasta la administración me lo confirmó”, escribió el hombre, que se preguntó si acaso estas son “¿políticas nacionales?”.

@MinisoColombia con gran indignacion recibo la sorpresa que al entrar a la tienda de sincelejo y decir que soy medico me negaron la entrada y hasta la administración me lo confirmo! Politicas nacionales? — Alejandro Vergara (@alesteban22) June 9, 2020

El profesional de la salud concedió una entrevista con El Heraldo, y allí contó detalles de lo sucedido: “No miraron mi cédula para ver si estaba autorizado por el pico y cédula, sino que de inmediato me dijo que las políticas del almacén eran diferentes y que no podía entrar, y luego llamó a la administradora, que me lo ratificó”.

El hombre asegura que esta restricción se dio porque hace parte del sector salud, y contó al diario que varias personas que estaban detrás de él “no ingresaron porque se solidarizaron” con su caso.

La queja de Vergara llevó a que varias personas rechazaran lo sucedido y cuestionaran al almacén, y fue por eso que la marca Miniso Colombia le envió un saludo en japonés con un mensaje para aclarar la situación.

Konnichiwa @alesteban22 por favor escríbenos por interno para conocer todos los detalles de lo ocurrido. Miniso reconoce la valiosa tarea del personal de la salud y cumple las medidas dadas por las autoridades. ¡Quedamos atentos! 🙂 — Miniso Colombia (@MinisoColombia) June 10, 2020

Este caso se presenta en medio de la tensión que hay entre el personal de la salud debido a señalamientos y amenazas de muerte contra quienes se enfrentan hoy al coronavirus, lo que ha llevado a que la Fiscalía inicie investigaciones para encontrar a los responsables.