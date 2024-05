Por: Q'HUBO MEDELLÍN

El periódico popular más leído de Medellín y Antioquia. Visitar sitio

Entre 50 y 55 años le calcularon al hombre que encontraron muerto en una calle del centro de Medellín. Las causas del deceso quedaron por establecer.

El hallazgo ocurrió hacia las 5:45 de la mañana de este lunes, 20 de mayo, en la carrera 53 con la calle 57 del barrio Jesús Nazareno. El hombre estaba tendido bocabajo en una cuneta, entre el andén y la calle.

(Vea también: [Fotos] Registran accidentes y alteraciones en movilidad por fuertes lluvias en Medellín)

De acuerdo con el reporte judicial, se trataría de un habitante de calle que no tenía señales de violencia y a quien un médico legista no certificó su muerte como natural por no tener sus antecedentes médicos. El hombre no fue identificado porque no portaba documentos. Solo se supo que vestía sudadera y buzo gris, además, que posiblemente era consumidor de alucinógenos.

Los investigadores trasladaron el cuerpo a Medicina Legal, donde expertos forenses establecerán su identidad y determinarán qué fue lo que causó su muerte.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.