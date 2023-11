La red de urgencias de salud de Medellín está copada en un 98.7 % ‘ad portas’ de que llegue diciembre, la temporada más compleja del año por el incremento de los accidentes, las intoxicaciones y las personas quemadas, tanto por pólvora como por líquidos calientes.

La alerta, según datos del Observatorio de Salud de la Personería Distrital, indicaba ayer que de las 3.223 camas de 44 centros asistenciales dispuestas para atender las situaciones más prioritarias, 3.183 estaban ocupadas.

El Hospital San Vicente Fundación, en su sede de Medellín (donde manifestantes quemaron moto de tránsito), por ejemplo, tiene el servicio de urgencias en el 256 % de ocupación.

El panorama en el servicio de hospitalización también es crítico. De las 721 camas instaladas en la ciudad hay 788 ocupadas, es decir, los hospitales han tenido que hacer esfuerzos y adecuaciones para evitar dejar a sus pacientes sin un lugar donde recuperarse.

Otros centros se encuentran en crisis como es el caso del Hospital General, en el que, tal como se conoció la semana pasada, ya están pidiendo ayuda financiera para poder continuar funcionando, al menos con eficiencia.

A una paciente y a su acompañante le dijeron cuando llegaron a urgencias: “Estamos tratando de atenderlos a todos, pero la espera puede ser hasta de 35 horas”.

Las afectaciones

Ante este panorama, lo primero que piden las autoridades es que las personas tengan mayor prevención durante esta época decembrina, principalmente con el uso de la pólvora, debido a que son situaciones previsibles.

“Si sabemos que hay un colapso en los servicios de salud, que se ha presentado durante todo el año, y que tenemos unos eventos que son prevenibles, eso sería una razón más para evitar usar y no tener que asistir a un centro asistencial durante estas temporadas por eventos que son evitables”, expresó Rita Almanza Payares, la líder de la Unidad de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Medellín, donde habrá cortes de agua el domingo.

Sin embargo, esto no significa que si alguna persona llega con alguna lesión generada por pólvora o por alguna otra afectación de salud no vaya a recibir atención.

La funcionaria afirmó que, en medio de este complejo panorama, se les brinda atención a todos los casos, aunque sí puede haber inconvenientes a la hora de continuar con el servicio, debido a que por la corta disponibilidad se le debe dar prioridad a los pacientes más urgentes.

“La gente puede estar tranquila porque sí se atienden los casos. Lo que puede ocurrir es que en un momento determinado, luego de la clasificación o triaje, le digan que debe esperar determinado tiempo”, señaló Almanza.

Además, dado el caso, sería necesario que si es requerida una hospitalización o algún procedimiento, deba recurrirse a las remisiones a otros centros asistenciales, incluso, en otros municipios, situación que siempre se ha tenido contemplada e incluso se ha utilizado, pero que ahora se hace más factible si se disparan los casos de las afectaciones de salud inherentes a la temporada decembrina.

El año pasado se registraron 33 personas lesionadas por pólvora en Medellín, de las cuales siete fueron menores de edad y el balance, según el sexo, fue de dos hombres quemados por cada mujer.

Las autoridades emprendieron una campaña de prevención para reducir las cifras de quemados, no solo para evitar tragedias familiares en diciembre, sino para que la capacidad hospitalaria no se desborde. “Si es una urgencia que se sale de mis manos, el sistema hospitalario está muy preparado para brindar cualquier atención, pero si es un evento prevenible, debe ser una causa o motivación para evitar que se presenten, porque no queremos personas lesionadas y mucho menos haciendo fila en un servicio de urgencias”, concluyó Almanza.

Así que no queda de otra que cuidarse al máximo en esta época y evitar la pólvora.

