Mientras departía con unos amigos, una pareja de novios fue atacada a balazos en el nororiente de Medellín. El hecho dejó a un hombre muerto y a una mujer herida.

Este lamentable hecho ocurrió a las 12:15 del mediodía del lunes, 1.° de enero, en la calle 102A con la carrera 31 del barrio La Esperanza N.° 2, en la comuna Popular. La víctima mortal fue identificada como Jhon Jairo Legarda Patiño, de 27 años.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, Legarda Patiño estaba en la casa de su novia, de 26 años, cuando al sitio llegó un sujeto, quien les disparó sin mediar palabra. Tras el ataque el sujeto huyó en una moto en la que lo estaban esperando.

Legarda Patiño recibió varios impactos de bala que segaron su vida al instante. Mientras que su novia resultó lesionada y aún permanece hospitalizada.

Las autoridades precisaron que el autor del ataque sería el excompañero sentimental de la mujer, quien la habría amenazado para que regresara con él. Con este caso ya son 2 los homicidios ocurridos en la comuna 1 (Popular) en el 2024.

Pulzo complementa

En un accidente registrado cerca del colegio Fe y Alegría en la carrera 43 con calle 118, un hombre perdió la vida pasadas las 3:00 de la mañana. El suceso ocurrió cuando, al parecer, el individuo perdió el control de su motocicleta, impactando contra un poste y posteriormente cayendo en la entrada de una casa. Vecinos del área informaron que escucharon un fuerte estruendo y al acercarse, encontraron al hombre tirado en el suelo.

Aunque llegó personal de salud para brindar asistencia médica, la víctima falleció en el lugar. Testigos indicaron que el hombre no llevaba casco ni documentos, y su identidad no ha sido confirmada en el sector. Se desconoce si conducía bajo la influencia del alcohol, siendo las autoridades las encargadas de determinar las causas exactas del accidente. Un vehículo fue enviado al lugar para trasladar la motocicleta involucrada en el incidente. La víctima, en sus últimos momentos, mencionó el nombre de una mujer, aunque no lograron recordarlo claramente.

