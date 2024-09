“Esa no es la manera ¡Aprende, aprende! ¡Ponte a trabajar!” Eso era lo que le decía una mujer que trabaja en una panadería en la comuna 16 (Belén) a un habitante de calle, mientras lo golpeaba fuertemente con un palo en la entrada al parqueadero de la Clínica Medellín de Occidente.

¿Qué sucedió? El hecho que también quedó grabado y fue publicado en redes sociales, ocurrió a eso de las 8:00 de la mañana del miércoles anterior, cuando la mujer y dos hombres se le fueron encima al habitante de calle, acusándolo de un robo.

Aunque en un principio se rumoró que el hombre se había robado un pan, Q’HUBO conoció que en realidad se trató de un paquete de pandeyucas pequeños que, en la panadería donde ocurrió la situación, cuesta $ 6.500.

Este diario conversó con la mujer que trabaja en dicho establecimiento comercial y que agredió al habitante de calle, aceptó los hechos, contó su versión y más detalles.

“Desde temprano él estaba molestando. Se montaba en la vitrina, me decía que le diera algo, que tenía hambre, pero yo le dije que por favor me colaborara y que no le íbamos a dar nada porque no podemos, no tenemos permitido regalar nada acá y nos empezó a insultar”, dijo la dueña.