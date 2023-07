El Concejo de Medellín ha sido escenario de decenas de hechos bochornosos; salidas en falsos y algunos shows de funcionarios y concejales. Sin embargo, seguramente el que protagonizó el gerente de Metroparques, Juan Carlos Gómez Ángel, tendrá un lugar especial en ese historial.

Resulta que este jueves el gerente de Metroparques fue citado al Concejo para que explicara las decenas de irregularidades y presuntos hechos de corrupción que rodean a la entidad y directamente a su gestión. Por ejemplo, las razones por las cuales la Alcaldía de Medellín y otras entidades del conglomerado público le han entregado a Metroparques $230.000 millones para ejecutar proyectos y actividades en los cuales la entidad no tiene ni la más remota experiencia. Ahí está, por ejemplo, el sonado caso ya bien conocido por la ciudadanía del contrato que la Alcaldía le quitó al Jardín Botánico para realizar el mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad, labor que el Jardín Botánico ejecutó con éxito y eficiencia durante años y que terminó en manos de Metroparques. Así como suena, una entidad que nunca sembró ni una flor quedó con este contrato que luego endosó a la Reforestadora El Líbano y ya la ciudadanía conoce de sobra el resultado y el panorama de las zonas verdes desde 2020.

Pero, más recientemente, Metroparques también se quedó con un jugoso convenio interadministrativo: $ 64.500 millones para intervenir los más de 200 escenarios deportivos del Inder que están en mal estado o al borde de colapsar. Nuevamente, en un gran golpe de suerte Metroparques se quedó con un contrato para una actividad en la cual no tiene ninguna experiencia.

Pero todavía hay más: hace unos días el concejal Alfredo Ramos denunció que el gerente Juan Carlos Gómez Ángel estaría ofreciendo plata a líderes en los barrios a cambio de llenar bases de datos para favorecer las campañas de Juan Carlos Upegui y Esteban Restrepo. Dicha denuncia la amplió EL COLOMBIANO el pasado 27 de junio con testimonios y evidencias entregadas por reconocidos líderes comunitarios quienes aseguraron que Gómez Ángel los abordó y les ofreció, abiertamente, pagarles hasta $300.000 a cambio de conseguir la información de 1.500 personas para engordar las bases de datos con fines electorales de Upegui y Restrepo.

Uno de los casos puntuales fue así, tal cual lo relataron dos fuentes: Gómez Ángel se apareció en una reunión del programa Clubes de Vida que ofrece actividades de bienestar y recreativas a adultos mayores de los barrios. Allí identificó a los líderes y luego los contactó. Gómez Ángel, según los testimonios, aprovechó que este grupo estaba organizando un evento para la comunidad y les ofreció un trato “gana-gana”. Les daría $300.000 ya, pulpitos y peso sobre peso para su actividad, si ellos se comprometían a entregarle dicha base de datos. La respuesta de los líderes fue tajante: “No vendemos a la comunidad”, le dijeron.

Al ver que el ofrecimiento no prosperaría, Gómez Ángel habría bloqueado los contactos y no volvió a contactarlos. Sin embargo, dejó una trazabilidad que es difícil de desestimar. Los mensajes que le llegaron a estos líderes que entregaron su testimonio y a otros más, salieron de un número a nombre de “Juan Gómez”, nombre y apellido del funcionario en mención.

EL COLOMBIANO lo consultó para contrastar las versiones de las fuentes, pero arguyó, a través de su equipo de trabajo, que tenía muchísimas ocupaciones y no podía atender el requerimiento periodístico.

Pues bien, todo ese arsenal de señalamientos e irregularidades fueron las que quisieron aclarar los concejales al citar a Gómez Ángel este jueves. Ahí fue cuando llegaron sus insólitas respuestas. Al escucharlas, Alfredo Ramos aseguró que durante su periodo como concejal escuchó muchos malos discursos “pero ninguno igualará uno tan paupérrimo como el del gerente de Metroparques”.

“(…) No tengo necesidad de ese sueldo (el que recibe como funcionario). ¿Y qué hago con ese sueldo? Lo dedico a la caridad. ¡A la caridad! Y ahí me dice uno (y señala a la tribuna donde estaba la barra que él mismo llevó) ‘hermano, me cortaron los servicios’ Venga yo se los pago. ¿A cambio de qué les he pagado a algunos los servicios? (preguntó otra vez señalando a su barra desde donde se escucha una voz que grita ‘nada’)” Y su diatriba prosigue: “Una señora en un barrio cercano se estaba muriendo de hambre. Díganme, ¿qué hice yo?”, pero deja esa frase en punta y ahí hace su gran remate: “Es que a Jesús lo crucificaron por eso, lo crucificaron por preocuparse por los más necesitados. Por eso lo crucificaron”, proclamó en el recinto tras lo cual su barra se paró y aplaudió.

El extracto de la insólita intervención la compartió el concejal Daniel Duque, quien lamentó que Gómez Ángel haya burlado el control político sin responder a las denuncias sobre el presunto pago de plata para favorecer las campañas de Upegui y Restrepo o por el mal estado del Parque Norte y las decenas de interrogantes que debía responder como gerente de Metroparques.