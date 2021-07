Claudia López indicó en ese informativo que Bogotá tiene la capacidad de vacunar a 100.000 personas al día, pero que solo están poniendo 40.000 porque la gente no va a vacunarse contra el coronavirus.

“Le quiero rogar a la ciudad de Bogotá, a todas las personas mayores de 30 años, por favor. Para vacunarse hay que invertir medio día, es el medio día mejor invertido de su vida, va a proteger su vida y la de los demás. Si usted es mayor de 30 años por favor venga a los puntos de vacunación”, expresó la alcaldesa en Noticias RCN.

A su vez, López anunció en el mismo medio que hay disponibles 50.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19 para mujeres embarazadas (gestantes con más de 3 meses o lactantes hasta 40 días) en el Compensar de la Avenida 68.

Asimismo, señaló que en Corferias hay 35.000 dosis de la vacuna de Pfizer para aplicar segundas dosis. “En este caso quiero ofrecer nuevamente excusas y pedir un poco de paciencia, hay 200.000 personas en Bogotá esperando la segunda dosis de Pfizer, pero desafortunadamente el Gobierno ha tenido dificultades, por ahora solo tenemos 35.000”, indicó Claudia López.

Preguntada sobre las posibles razones de encontrar puntos de vacunación vacíos en la capital, la alcaldesa respondió que hay mitos, como que la vacuna es contraproducente o que hay otros remedios caseros, como la moringa, que ayudan a no contagiarse.

“No, ni la moringa ni la aspirina los cuidan del covid. Lo único que los va a cuidar es la vacuna y todas las vacunas son buenas, de la que haya, esa es la mejor vacuna”, agregó en Noticias RCN.

Por último, celebró la decisión del ministerio de Salud de abrir la vacunación para toda la población a partir del mes de agosto, como ella lo había pedido días atrás, pues hasta el momento solo se ha vacunado el 36 % del objetivo a vacunar.

“Lo que no puede pasar es que los que pueden vacunarse no vienen, y lo que quieren vacunarse, todavía no están habilitados. Confiamos que en agosto haya suficientes vacunas para mejorar el ritmo de vacunación”, finalizó en ese informativo.