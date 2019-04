La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, citada por La W, aseguró que el gobierno de Duque tiene un “gran compromiso” con los indígenas manifestantes y ha buscado comunicarse con ellos para llegar a acuerdos.

No obstante, Ramírez dijo que, indicó la emisora, “politiqueros” estarían aprovechando las inconformidades de la comunidad de indígenas para permitir una presunta infiltración de la dictadura de Nicolás Maduro para “hacer daño” al gobierno.

“Aquellos politiqueros que se están prestando para que, eventualmente, Maduro esté metiendo las manos en esta situación indígena no merecen el perdón de los colombianos. Francamente eso no tiene nada de raro. Me da pesar que se aprovechen del clamor del pueblo indígena, que lo tengamos cada vez más presente y más visible y terminen utilizándolo con un afán politiquero”, declaró.