Una de las voces más rimbombantes de la derecha en el gremio de empresarios del país es Mario Hernández. El dueño de negocio de marroquinería tiene una clara cercanía con el expresidentre Álvaro Uribe, quien en varias oportunidades le ha hecho el ofrecimiento de ocupar un cargo político.

(Vea también: En qué gasta Gustavo Bolívar mil millones de pesos al año: “Los necesito para vivir”)

Esa respuesta llegó este jueves 23 de febrero. Hernández, a través de su cuenta de Twitter, anunció que declina la invitación que le hizo el expresidente para lanzarse al Concejo de Bogotá, ser cabeza de lista y elegir los candidatos a su conveniencia.

“Desafortunadamente no pude aceptar al expresidente Uribe lista al Concejo de Bogotá”, trinó el empresario.

Sin embargo, pese a que rechazó el ofrecimiento sí lanzó un nombre que puede dar de qué hablar: “Apoyaré a Sandra Forero, excelente candidata. Trabajaré con los concejales del Centro Democrático por Bogotá y así construir país”.

Desafortunadamente no le pude aceptar al presidente Uribe lista al consejo de Bogotà apoyare a Sandra forero excelente candidata — Mario Hernandez (@marioherzam) February 23, 2023

Forero se desempeñaba hasta el año pasado como presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), luego de llevar doce años como la dirigente gremial y ahora se enfocará en su candidatura al Concejo.

Lee También

En días pasados, el propio empresario se habia referido en Semana a la oferta que le hizo el expresidente y aseguró que no era una decisión fácil de tomar: “Estoy mirando a ver si lo puedo aceptar o no porque tengo grandes compromisos. En la empresa hay 2.000 o 3.000 personas que dependen de mí y no puedo salir corriendo a eso. Me encantaría hacerlo y poder hacer una construcción de un mejor país”.