Bogotá comenzó un 2023 muy movido y con un malestar generalizado por los dueños de vehículos por el nuevo pico y placa decretado por la administración de Claudia López y que, según algunos de ellos, afecta aún más la calidad de vida que se tiene en la capital.

Con base en esto y el incremento de costos para vivir en la ciudad, el empresario Mario Hernández publicó un tuit en el que asegura que la gente se está yendo de Bogotá y está optando por radicarse en otras ciudades en las que sale más económico vivir y, a todas luces, se tiene una mejor calidad de vida.

“Mucha gente inmigrando de Bogotá a Armenia, Pereira, Bucaramanga por calidad de vida y costos”, aseguró Hernández.

Este es el trino publicado:

Mucha gente inmigrando de Bogotà a Armenia Pereira Bucaramanga por calidad de vida y costos — Mario Hernandez (@marioherzam) January 10, 2023

El comentario del empresario fue respaldado por sus miles de seguidores en esa red social, que le sumaron algunas experiencias que han tenido y que se relacionan con hacer una vida fuera de Bogotá, con más tranquilidad y calidad.

“Yo lo hice en el 2015 a Bucaramanga y si bien no ha sido fácil desde el punto de vista profesional y laboral no me arrepiento pues ahora soy multimillonario! Si multimillonario, tengo tiempo para mi y mi familia todos los días del año y eso me hace muy feliz”, respondió uno de los seguidores de Mario Hernández.

“Hace + 32 años lo hice, me llamaron tonto, que me desperdiciaría en un pueblo de montañeros,aislado de la capital,sin las oportunidades de la ‘gran ciudad’. Fue la mejor decisión y me adelanté a dejarme conquistar x el+bello Verde+Verde!”, dice otro de los comentarios.

Entre los argumentos que tienen los ciudadanos para decidir migrar de Bogotá y buscar nuevos rumbos en otras ciudades de Colombia está la inseguridad. Según cifras del observatorio Bogotá Cómo Vamos, en 2022 aumentaron los hurtos y pasaron de 98.682 casos de robo en 2021 a 114.332 hurtos en 2022, un incremento del 16 %.

Otro aspecto importante, y que es base de críticas en contra de la alcaldía de Claudia López, es la movilidad. En 2021 aumentó el tiempo para desplazarse en la ciudad en más de 40 minutos por trayecto.