Hay dolor y tristeza por la muerte del profesor Mario Andrés Garrido Osorio, a manos de sicarios que le dispararon a quemarropa sin mediar palabra.

El hombre iba devuelta su casa después de una larga jornada educativa en el colegio Nueva Esperanza del corregimiento de Arroyo Grande, Zona Norte de Cartagena.

Allí laboraba desde hace 18 años. Se destacaba por su amor al deporte y la pedagogía. Pero una tragedia le arrebató la vida. Sobre las 7 de la noche llamaron a su esposa para darle la triste noticia, ella lo esperaba al lado de su hijo de 8 años.

El profesor de 47 años llevaba más de la mitad de su vida enseñando en la capital de Bolívar y se preparaba para recibir el grado de maestría, estudiaba Ciencias de la Educación, la cual no pudo terminar.

“De noche los buses no entran al pueblo, por eso toca coger un colectivo. Me saludó desde el carro cuando pasó por mi casa y le dije que nos veíamos mañana. Al poco rato me enteré de la tragedia. Aún no lo creo”, comenta Magalis Coronado, compañera de Mario.