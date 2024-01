El 28 de julio de 2022, la exministra del Deporte María Isabel Urrutia publicó un hilo de trinos en la entonces red llamada Twitter. En dichas publicaciones le sugirió al presidente Gustavo Petro revisar el presupuestos de los Juegos Panamericanos 2027, que se iban a llevar a cabo un año después de que el actual Gobierno terminara su administración.

“Presidente, Gustavo Petro. El gobierno saliente asegura que los próximos Juegos Panamericanos Barranquilla 2027 siguen en marcha, sin embargo considero que debe ser la administración entrante quien decida confirmar o cancelar dichos juegos en Colombia”, dice aquel trino de 2022.

Presidente @petrogustavo, el gobierno saliente asegura que los próximos Juegos Panamericanos Barranquilla 2027 siguen en marcha, sin embargo consideró que debe ser la administración entrante quien decida confirmar o cancelar dichos juegos en Colombia 1/3 https://t.co/fprn09CpFV — María Isabel Urrutia Ocoró (@UrrutiaOcoro) July 28, 2022

Sorpresivamente, año y medio después de esa publicación, María Isabel Urrutia, en un tono un poco descarado, salió a decir en una entrevista en Blu Radio que nunca escribió el trino y que, por el contrario, le habrían manipulado su cuenta, porque según ella durante su gestión hicieron todo por el desarrollo de las justas deportivas, lo que provocó la reacción de Néstor Morales.

“Jamás dije esa parte, de hecho hicimos visitas en los escenarios deportivos. Ese trino no es mío, jamás lo escribí, se lo juro que no lo escribí yo. Puede ser que hayan hackeado, se lo digo que no lo hice. Voy a mirar mi cuenta de X bien, siempre hicimos todo para meterlos en el plan de desarrollo”, expresó.

Según la exministra, ella siempre tuvo la disposición para hacer los Juegos Panamericanos, de tal manera que se incluyeron en el presupuesto 2023 y en el Plan de Desarrollo: “Si no tuviera la intención de desarrollarlos, no hubiera hecho la gestión”, destacó.

