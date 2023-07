Una decisión en segunda instancia podría colocar en la cárcel a Cabal, quien no pensó en verse envuelta en proceso un legal por un líder social, Julián Palacios Obregón, a quien ella acusó de aportar un diploma falso en una contratación.

Palacios interpuso una tutela para que María Fernanda Cabal se retractara de lo que dijo, y en mayo de 2023 la senadora trinó, “En cumplimiento de decisión del Tribunal Superior del Distrito judicial de Buba-sala primera de decisión laboral, me permito rectificar la información que recibí de terceros; donde no me consta que la contratación de Julián Palacios se haya suprimido por aportar un diploma falso”.