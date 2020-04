green

María Fernanda Cabal habló al respecto en una entrevista que le concedió a la revista Semana, en la que insistió en que Colombia no puede permanecer en una cuarentena indefinida porque de esa manera morirá más gente de hambre que por el coronavirus.

La congresista se mostró escéptica con la posibilidad de que la ciencia encuentre rápido la cura al virus COVID-19 y por eso repitió en varias oportunidades que tarde o temprano mucha gente se va a contagiar y que la única forma de combatir esta enfermedad es mejorando la capacidad inmunológica de las personas.

Cuando Vicky Dávila le preguntó por las posturas que tienen sobre el coronavirus Donald Trump y Jair Bolsonaro, Cabal entregó la frase más polémica de la entrevista. “Las decisiones sobre lo desconocido son riesgosas. Entiendo su posición de sentir la agresión por el ocultamiento que hizo China por 3 meses, que nos hubiera podido evitar estos niveles de contagio, aunque ya hoy pienso que es mejor que todos nos contagiemos desarrollando nuestra capacidad inmunológica, que ojalá los médicos también ayudaran a que la gente la mejorara y su propia resistencia a esto”, expresó la senadora.

Cabal no se arrepintió de su polémica postura de hace unos días en un debate del Congreso y repitió que considera que en la sociedad hay demasiado pánico al respecto y que esta enfermedad no es el apocalipsis. “Hay que fortalecer el sistema inmunológico (…) Es inevitable que tarde o temprano nos vayamos a contagiar dada la capacidad de transmisión que tiene este virus”, recalcó la integrante del partido Centro Democrático.

De igual manera, la senadora advirtió que no se puede depositar todas las esperanzas contra el coronavirus en una vacuna porque puede que esta se demore bastante. “Yo no estoy despreciando el virus. Tarde o temprano vamos a estar expuestos al virus. El virus llegó para quedarse. Hay que aprender a convivir con el virus. Esa locura de que hasta que llegue la vacuna… la vacuna del sida, cuántos años llevamos y todavía no la tienen”, argumentó.

“Estoy aterrada que cualquiera que cuestiona el confinamiento indefinido, inmediatamente es satanizado”, concluyó Cabal. Esta es la entrevista completa que le dio ella a la revista Semana: