Este lunes 22 de enero, la senadora María Fernanda Cabal anunció que interpondrá una denuncia en contra del presidente Gustavo Petro por aparente participación en política dentro del Pacto Histórico.

La funcionaria tomará acciones ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes tras conocerse que el primer mandatario convocó a un congreso progresista para que todos los partidos que conforman al mencionado Pacto Histórico se solidifiquen en uno solo.

Posterior a la muerte de Piedad Córdoba, Petro invitó a una reflexión acerca del Pacto Histórico y todo el equipo interno que hace parte hoy en día a la izquierda colombiana, que hace un llamado a la coalición que lo ayudó a ganar las elecciones presidenciales en 2022 para lograr volverse una sola entidad política.

“Ante esta descarada participación en política de Gustavo Petro presentaré denuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representes. Petro pretende saltarse la Constitución, la Ley y la jurisprudencia que prohíben la participación en política“, fue lo comentado por la congresista Cabal frente a la situación de la que ya se había quejado.

Hasta el momento, no se han dado más detalles de ese proceso acusatorio.

La senadora María Fernanda Cabal se refirió a la controversia generada por el mensaje de su esposo, José Félix Lafaurie, sobre la muerte de Piedad Córdoba. Cabal, en una entrevista con Caracol Radio, compartió detalles de cómo se enteró del tuit de Lafaurie, elogiando a Córdoba por no ceder en sus principios. La política explicó que prefería no hablar del tema mientras estaba en Barranquilla, pero posteriormente conversó con su esposo, señalando que no comparte ciertas amistades de él.

Cabal también habló sobre su relación con el expresidente Iván Duque y miembros de la izquierda, destacando que no busca peleas. Comentó sobre su imagen mediática y reveló una anécdota con Piedad Córdoba, indicando que a pesar de las diferencias políticas, Córdoba le daba consejos y la invitaba a almorzar en varias ocasiones.

