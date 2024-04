Por: El Colombiano

Múltiples organizaciones y movimientos políticos participarán este miércoles en la tradicional marcha del 1 de mayo, que se tomará varios puntos del centro de Medellín.

Desde movimientos que integran el Pacto Histórico se anticipó que dicha movilización comenzará hacia las 8:30 a. m. de este miércoles, momento en el que está citada una primera concentración en inmediaciones del parque de La Milagrosa, este último ubicado en el perímetro conformado por las calles 41 y 42 y las carreras 30 y 29.

Desde aquel punto, se espera que parta la marcha y se adentre en el centro de Medellín, donde luego llegará al Parque Berrío.

A raíz de este recorrido, se recomienda a los transeúntes y conductores programar sus recorridos con anticipación, para evitar congestiones.

En el caso de Medellín (donde el desempleo aumentó), cabe recordar que las concentraciones no han estado exentas de polémica, sobre todo por la negativa de varios sindicatos importantes a no sumarse a la jornada, tras plantear que no estarían dispuestos a ser “instrumentalizados” por el Gobierno Nacional.

Así lo expresó por ejemplo la Federación Departamental del Trabajo de la CGT, que en un comunicado de prensa reprochó que el presidente Gustavo Petro estuviera aprovechando la histórica fecha para hacer proselitismo y presionar al Congreso para que apruebe su agenda de reformas.

“La CGT Antioquia haciendo respetar la autonomía y la independencia de la Confederación General del Trabajo nacional (…) no comparte ni permitirá que el actual Gobierno quiera instrumentalizar un espacio que pertenece a la clase trabajadora, por lo tanto debe quedar claro que nuestra CGT Antioquia este año tampoco se movilizará en defensa de los intereses del Gobierno Nacional y sus nefastos proyectos de reforma, pero sí conmemora esta importante fecha con los trabajadores, realizando diferentes actividades culturales, académicas y concentraciones”; plasmó en su comunicado la organización, instando de paso al Gobierno para escuchar a los ciudadanos que se manifestaron el pasado 21 de abril.

