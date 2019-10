green

Hacia las 6:00, Noticias Caracol reportaba una inusitada normalidad en la zona, donde todavía no había ni manifestantes ni grandes despliegues de seguridad. Sin embargo, con el paso de los minutos comenzó a llegar la Policía para instalar algunas barreras de seguridad.

El lugar donde se llevará a cabo cambió después de que la Policía solicitó que no fuera en la Sala de Instrucción de la calle 72 con carrera octava, en cercanías a la Universidad Pedagógica Nacional.

Caracol señaló que el esquema de seguridad solo establecía que Uribe ingresaría por el parqueadero del edificio, sobre la carrera octava, de manera que también se evitarían tumultos en la entrada frontal del recinto, donde quedaron colocadas las vallas.

La indagatoria del senador comienza a las 8 de la mañana, pero Uribe estaba desde las 7 asistiendo a una misa en la Iglesia El Sagrario, al lado de la Plaza de Bolívar. A esa hora la cantidad de personas circulando por la zona era normal.

No obstante, algunos de los manifestantes que protestan contra Uribe se habían dado cita a la misma hora en que se llevaba a cabo la eucaristía. Un plantón estaba convocado en la propia Plaza de Bolívar y otra movilización todavía parecía estar en pie en la calle 72 entre carreras 11 y 13, cerca a donde se iba a llevar a cabo la indagatoria en un primer término.

Cambio el lugar, ahora es en el palacio de Justicia. pic.twitter.com/iZSOJP23oa — David Flórez (@DavidFlorezMP) October 8, 2019

Por otro lado, la movilización que apoya al expresidente no será simultánea, lo que podría aliviar la efervescencia del momento. Esta partirá a las 11 de la mañana del Parque Nacional y vendría arribando no antes de media hora a la Plaza de Bolívar, según la convocatoria que promueve la bancada del Centro Democrático:

Mañana es el turno de la capital de todos los Colombianos para decir #EstamosConUribe pic.twitter.com/95FR8YYmFE — Santiago Valencia G. (@sanvalgo) October 8, 2019

La diferencia en la hora de cada convocatoria no garantiza que no haya alguna fricción, pero dependerá no solo de los manifestantes sino de las autoridades que todo se mantenga bajo control. Algunas veces, la intervención violenta genera más animosidad, y esto ha quedado demostrado recientemente con las intervenciones del Esmad en marchas estudiantiles.

Además, tendrán que tener en cuenta que quienes apoyan a Uribe podrían intentar irrumpir en la Plaza así haya gente instalada allí, aumentando los roces. Lo ideal sería que desde un principio se dispusiera un perímetro suficiente para ambas para que no queden enfrentadas innecesariamente.

Otro de los factores que podría favorecer un clima de calma es que la diligencia está programada para este martes, pero podría prolongarse por varios días, de manera que no se espera una decisión definitiva para este mismo martes.

Se habla de al menos tres días, pero algunos medios, como Blu Radio, en voz del periodista Néstor Morales, no aventuran ni siquiera un lapso esperado y hablan de semanas.