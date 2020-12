La muerte de Sara Bonilla ocurrió en agosto de 2016 en el hotel Villas del Palmar, en Cancún, y cuatro años después su madre, María Claudia Bonilla, no cree en la versión de las autoridades según la cual la joven estudiante universitaria se habría suicidado saltando desde el octavo piso de la edificación.

La familia de la víctima acudió, en julio pasado, a la página de internet ‘México Vacation Awareness’ para contar la “historia de terror” que vivió su hija en la primera noche de vacaciones que pasaba en el hotel.

Lo que le parece sospechoso a la madre de Sara es que su hija quedó sola unos minutos en la recepción del resort mientras su novio, un joven de la misma edad y de nacionalidad venezolana, subió “a la habitación para arreglarse” ya que tenían planes para esa noche después de haber pasado todo el día en la piscina.

Pero algo ocurrió en ese lapso y la joven desapareció. La familia dice que el novio la buscó por todas partes en el hotel, la llamó a su celular y le mandó mensajes de texto, pero no encontró respuesta. Tampoco recibió ayuda de las personas del hotel porque “le dijeron que estaban muy ocupados”.

Fue entonces cuando el novio de Sara buscó ayuda con las autoridades mexicanas, y la madre cree que fue en ese momento cuando “comenzó la historia de terror” de esta familia colombiana.

Claudia Bonilla considera que detrás de este caso habría una red de trata de personas que tendría complicidad con las autoridades, y así lo volvió a denunciar en entrevista con El Tiempo, pues dijo que, pese a tener “documentos de todo”, ningún ente judicial o de control en México le quiso brindar ayuda.

“Yo creo que a mi hija la iban a meter a una red de trata, es todo muy extraño […] No intentó matarse, era la niña más feliz del mundo; no sé de dónde sacan eso”, aseguró la madre a ese medio, y dijo que al novio de su hija “lo extorsionaron” pidiéndole 5.000 dólares para dejarlo salir de Cancún y no acusarlo por la muerte de la joven.