Cáceres manifestó, en Noticias Caracol, su molestia porque las autoridades no le entregaban a los familiares información sobre los avances de la investigación, y aseguró que se habían enterado de todo, incluso de la muerte de la pareja, por los medios de comunicación.

“Después de que los encontraron muertos, me llama a mí una periodista, y yo ni siquiera sabía. Yo estaba pensando que estaban vivos, estaba con la ilusión, cuando me dice: ‘¿Y usted qué opina de la muerte de sus hijos?’. Miré como quedé, casi me desmayo, mejor dicho, me desmayé. Yo sufro de la tensión. Nadie me había dicho y la tal señorita me dice que se murieron”, manifestó Cáceres.