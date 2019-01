“Donald Trump: así no, golpe en Venezuela no, no that way”, fue una de las consignas que le dijo Maduro al presidente norteamericano.

A lo anterior, agregó: “Le pido apoyo al pueblo de Estados Unidos, solidaridad activa y le digamos a Trump: con Venezuela no te metas. Hands off Venezuela”.

Este lunes, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steve Mnuchin, anunció nuevas sanciones contra la petrolera estatal venezolana PDVSA.

El objetivo de las sanciones es impedir que Nicolás Maduro desvíe activos de Venezuela hasta que el poder pueda ser transferido a un gobierno de transición o elegido democráticamente

Mnuchin explicó que la filial de PDVSA podrá continuar sus operaciones, pero tendrá que depositar sus ganancias en una cuenta bloqueada en Estados Unidos.

Ante este panorama, el presidente Maduro aseguró que dio instrucciones al presidente de PDVSA para iniciar acciones políticas y legales para defender la propiedad y la riqueza de su país.

“Con esta medida se pretende robarnos la empresa Citgo a los venezolanos. ¡Alerta Venezuela!, los Estados Unidos hoy ha decidido transitar el camino de robarle la empresa Citgo a Venezuela, es un camino ilegal”, manifestó Maduro, en un acto de recibimiento a diplomáticos venezolanos que retornaron tras la ruptura de relaciones.