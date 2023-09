En la madrugada del 24 de diciembre de 2021 cambió la vida de María Emma. Sobre las 2:25 a. m. le avisaron que su hija había recibido un disparo luego de que tres delincuentes venezolanos intentaran robarle su celular cuando salía en un bar ubicado en Galerías.

La madre de la comunicadora habló con El Tiempo para exigir justicia porque aunque Angel Orlando Colina, alias ‘Angelo’, fue condenado a 37 años y seis meses de prisión por el asesinato de Castillo, no ha sido trasladado a una cárcel.

“Natalia era mi mundo, mi amiga, mi compañera. Mi vida cambió por completo; yo no soy la mujer que era antes por el dolor que tengo adentro porque no es fácil cuando no tienes esa fuerza. Yo intento llenarme de fuerzas, pero también sé que Dios lo quiso así y sé que no voy a dejar impune la vida de mi hija”, señaló en diálogo con el periódico la señora María Emma.

Su relato es estremecedor. Es el de una madre que sufre la perdida de una hija a quien tres delincuentes, por un celular, le arrebataron la vida. La atacaron indefensa, le dispararon en el pecho y los médicos no pudieron salvarla.

María Emma recordó que cuando le informaron que su hija estaba en un hospital se cayó, lanzó su teléfono contra la pared y quedó en ‘shock’. “Yo no sabía en dónde se lo habían dado, pero pensé, no sé por qué, que era en la cabeza. Salí corriendo y solo me salía gritarle a los porteros que me ayudaran a pedir un taxi para la clínica Palermo”, contó al rotativo.

La mujer recordó que, en el momento que los médicos le dijeron que habían hecho todo lo posible para salvarle la vida, sabía que se había quedado sin hija. Eso lo narró con lágrimas en los ojos y con un dolor que se aprecia a la distancia.

Pasado año y medio del asesinato, María Emma clama que alias ‘Ángelo’ esté preso en una cárcel, ya que, aunque fue condenado, todavía permanece en la URI de Puente Aranda. Ella teme que se pueda fugar.

La madre de la periodista señaló que en algunas ocasiones quisiera morir para estar con su hija, lo cual deja en evidencia el profundo daño que le hicieron los tres ladrones que pretendían llevarse el celular de Castillo.

“Sé que el día que mi corazón deje de latir estaré con mi hija. El día del temblor una de las fotos de ella que tengo en mi apartamento se cayó. Yo estaba sola, la levanté, la abracé y le dije a Dios que hiciera su voluntad. Sí, hay días que le pido que me lleve con ella”, dijo en la entrevista con el citado medio.

La mujer concluyó señalando que quiere irse del país, pero que no lo hará hasta que vea al asesino de su hija pagando su condena en una cárcel, donde ella no sienta el temor de que se fugará y le hará el quite a los 37 años de prisión.