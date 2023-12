Se conoció recientemente declaraciones de Paola Sierra, madre de Michel Dayana González, menor de 14 años, víctima de feminicidio en el barrio San Judas de Cali.

La madre de Michel estuvo en una conversación con el medio local Tu Barco. Allí manifestó que desea conocer qué pasó con su hija y cómo se produjo el hecho.



Doña Paola manifestó que le gustaría tener de frente a Harold Echeverry para que le diga todo lo que le pasó a su hija y preguntarle “¿cómo fuiste capaz?”.

“Dayana era una niña grande, era una niña maciza, luchó con él porque tiene un golpe en la cara, está todo arañado. Yo quiero saber qué le hizo, por qué la necesidad de matarla”. Madre de Michel Dayana.

Sobre la trágica noche de velitas, Paola relató que algunos vecinos escucharon ruidos y gritos, e incluso “una vecina le dijo a su marido que llamara, no llamó a la Policía. Si hubiera actuado a tiempo esto no hubiese pasado y no estaríamos lamentando, Dayana estaría con nosotros”.

A unas casas del taller automotriz en el que ocurrió feminicidio de Michel Dayana, se encuentra ubicada una tienda, en donde, al parecer, Echeverry se sentaba a ofrecerles cosas a las niñas del sector. "Se ponía aquí (andén frente al taller) a esperar y a mirar a las niñas. Dayana ese día salió ese día a comprar unos dulces, él esperó a que ella pasara y pasó lo que pasó".

La madre de Michel Dayana le hizo un llamado a las personas a denunciar cuando presencien que un “hombre que esté acosando a una niña. Hablémoslo, parémoslo y enfrentémoslo”. Esto tras conocer que su hija era acosada por Harold Echeverry: “La gente dice que él siempre la acosaba, la morboseaba. Esto se pudo evitar”.

“Él ya tenía todo pensado” dijo la madre da Michel mientras observaba la pared del establecimiento donde la vida de su hija se apagó.

En medio de su angustia, Paola desea conocer de la voz del feminicida de Michel que: “Me diga que ella no sufrió”.

“Para mí no es un consuelo que lo hayan capturado. Es una alegría porque se va a hacer justicia por ella, pero no es la manera como nosotros quisiéramos. Ni siquiera que ese desgraciado se muera nos va a quitar este dolor que tenemos. Nada nos la va a devolver. Quiero que él sufra”.

Por su parte, la madre de Michel Dayana afirmó que en Colombia las leyes del país deberían ser más duras y que hay casos, como el de su hija, en los que debería existir la pena de muerte. "Quiero justicia para mi hija, que le caiga todo el peso de la ley. No quiero que tenga derecho a nada, que no tenga rebaja de condena, no merece nada".

De acuerdo con Paola Sierra, el día que se supo del crimen atroz contra su hija, al taller donde trabajaba Echeverry como vigilante, llegaron más niñas a manifestar que habían sido abusadas por este hombre. “No es la primera vez, ni la segunda. Ya tiene más de tres casos. Cómo pueden dejar libre a un tipo así, es un monstruo. Él no tenía por qué estar afuera, si estuviera cumpliendo su condena como debería ser esto no le hubiese pasado con Dayana y con las otras niñas. Tenemos que parar esto”.

