Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional, habría acusado ante un juez de conocimiento a Andrés Ricci García; como presunto responsable de la muerte de la patinadora Luz Mery Tristán en Cali.

El hombre no asistió a la audiencia asegurando que los viernes son días de visita conyugal en el penal de Picaleña, en la ciudad de Ibagué, donde está detenido. Debido a eso, las nuevas audiencias están programadas para el 19 de enero y 9 de febrero del próximo año 2024.

(Vea también: “Estaba fuera de sus cabales”: Se conoce nuevo testimonio de Andrés Ricci)

Por su parte, en la audiencia de juicio oral se concretarán las pruebas testimoniales y documentales. De hecho, entre las que más se destacan está un examen psiquiátrico al empresario, una prueba que fue solicitada por ambas partes.

De esta manera, la defensa de Andrés Ricci busca revelar que el hombre actuó al parecer en defensa propia, tomando así medidas para salvaguardar su integridad, ya que se sentía amenazado. Asimismo, luego de disparar hizo varias llamadas tanto a las autoridades competentes como a los familiares para contar lo que había pasado.

Es importante mencionar, que según El Tiempo, el hombre rindió un interrogatorio el pasado 28 de septiembre, en donde aseguró que el día del crimen Luz Mery estaba “fuera de sus cabales”; debido a que según él, la excampeona estaba tomando unos ansiolíticos y que una vez lo había consumido en exceso.

“Ocho días antes, yo llegué a la casa a eso de las seis de la tarde y encontré a Luz María (sic) en la cama de nuestra habitación tirada. No podía ni hablar. Le pregunté qué le pasaba y me dijo que había tomado seis pastillas. Me señaló y eran los ansiolíticos. La llevé cargada hasta el sanitario y le produje vómito para que expulsara las pastillas”.