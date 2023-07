Luego de que se conociera un video grabado por una cámara de seguridad, en donde se evidencia que una mujer golpeó a una menor de 4 años con un palo para que comiera y de que este se volviera viral, la mujer señalada de maltratar a la menor se pronunció a la opinión pública.

El hecho ocurrió en la ciudad de Cúcuta, cuando la mujer identificada como Yuri Katherine Manrique, madrastra de la menor, golpeó a la pequeña solo para obligarla a comer. Este video, que causo gran indignación entre los internautas, fue catalogado lo sucedido como “imperdonable”.

La situación fue denunciada por la abuela paterna de la menor y gracias a los videos de las cámaras de seguridad de la casa en la que viven junto al padre de la pequeña, se logró comprobar que era víctima de maltrato.

Los padres de familia salieron a defenderse

Después del escándalo por el maltrato y los diferentes señalamientos, tanto el padre y la madrastra de la menor se pronunciaron en una entrevista concedida para un medio local, llamado MÁS ALLÁ DE LA NOTICIA. Allí argumentaron que su comportamiento respondió a la preocupación que siente por un supuesto problema nutricional de la menor y la mujer afirmó que todo fue un momento de ira.

“Solo quienes tenemos hijos entendemos. Fue un momento de ira, de desesperación. No me justifico, porque estamos en un proceso psicológico y hemos podido evidenciar con la niña, desde que llegó, el problema que ella tenía en su alimentación. Yo quería hacer que comiera porque ella llegó muy grave, vomitaba todo y no quería comer”, expresó Yuri Manrique.

Según reveló Blu Radio, la madre biológica de la niña se mudó a Venezuela y la dejó al cuidado de su padre. A pesar de que el papá de la menor conocía de los abusos de la madrastra, él decidió quedarse callado frente a la situación.

“Vivíamos con mi mamá y con mi hermana, mientras yo trabajaba. Mi hermana lo que me decía era que mi mamá no le daba comida, de la tienda nos contaron que solo le compraban mecato”, sostuvo el papá de la menor, tras darse a conocer la denuncia, donde culpó a su madre y abuela de la niña del supuesto problema de alimentación.

Según explicaron el padre y la madrastra de la niña en la entrevista con MÁS ALLÁ DE LA NOTICIA, el caso ya estuvo en conocimiento de la Fiscalía y de Bienestar Familiar. Contaron que ya hubo un proceso legal en el que las autoridades determinaron que la niña no corre peligro y no se encontraba bajo condiciones de maltrato, además de que les dieron una “segunda oportunidad” de mejorar mediante un proceso psicológico.

La madrastra reconoció que ella es la del video en el que le pega a la niña, pero afirmo en la entrevista que no se siente orgullosa de como actuó.“El Bienestar vino y revisó a la niña, para mirar si tenía morados”, y que solo lo hizo porque sabía que la niña llevaba dos días sin comer bien y quería que se comiera la comida.

Por último, ambos afirmaron que todo está en orden y que todo el proceso quedo registrado por escrito por medio de unos documentos que mostraron en la entrevista. “Acá está todo escrito, los del Bienestar, la Fiscalía y la Comisaría ya están al tanto del proceso. Como fuimos a la psicóloga hemos optado por darle vitaminas y ella también está asistiendo al psicólogo”, concluyeron.

La abuela lidera la denuncia contra los padres

Chiquinquirá Castellanos (abuela paterna de la menor) se dirigió a la Comisaria de Familia a interponer la denuncia con la respectiva prueba, que era el video grabado por la cámara de seguridad. Sin embargo, ella afirmó, que hasta ahora no ha tenido siquiera respuesta por parte de la entidad, pues solo le dan citas.

“Ya acudí a la Comisaria de Familia, la cual solo sabe darme citas y más citas, pero no me solucionan nada”, sostuvo la abuela.

A pesar de que el video fue grabado en el mes de mayo y la Comisaria de Familia no fue de ayuda, la abuela de la menor expuso el caso en redes sociales, ahí fue cuando el video se volvió viral. Después, Chiquinquirá se reunió con la Policía de Infancia y Adolescencia porque la menor continuaba en peligro por su madrastra.

“Hace poco la Policía de Infancia y Adolescencia de la ciudad de Cúcuta conoció mi caso, el cual se lo dio a conocer a Bienestar Familiar, en donde me dieron una cita para el día 10 de julio con el padre de la menor y conmigo, pero el padre de la menor no asistió porque no se lograron comunicar con él”, afirmó la abuela de la menor.

Al final, la abuela de la niña, de 4 años, asistió sola a la reunión, donde Bienestar Familiar le explicó que no pueden quitarle el caso a la comisaría de familia, además le recomendaron, que como no tiene el dinero para pagar un abogado privado que le dé celeridad al proceso, le tocaría contactar a uno público.

“No me dan soluciones, solo citas y más citas y temo por la vida de mi niña”, concluyó la abuela de la niña.

La Procuraduría se pronunció al respecto

Por último, la Procuraduría también se pronunció al respecto por medio de un comunicado oficial, en cuál afirmó que se compromete a estar al pendiente de lo que sucede con el caso.

“Frente a la denuncia por el presunto maltrato infantil a una menor de edad en Cúcuta, Norte de Santander, la Procuraduría General de la Nación asignó agencia especial y designó a la Procuradora 11 Judicial II, Myriam Socorro Rozo Wilches, para ejercer intervención administrativa como Ministerio Público, en los trámites que se llevarán a cabo dentro del Proceso de Restablecimiento de Derechos, con el fin de garantizar el orden jurídico y la defensa de los derechos de la niña de 4 años de edad”, comenzó explicando el comunicado.

Además, el ente estará pendiente de la manera en que se desarrolle el caso. A pesar de que está en manos de las autoridades y como lo ha confirmado la abuela de la menor, el caso no ha avanzado lo suficiente.

“El ente de control confirmó que, en cumplimiento de la función misional en el proceso que cursa en la Comisaría de Familia Zona Centro, la designada procuradora judicial para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres de Cúcuta, deberá determinar si se activaron rutas de atención integral y se adoptaron medidas de restablecimiento de derechos, para gargarizar la protección integral de la menor de edad”, concluyó el comunicado.