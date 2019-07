Ernesto Macías dijo, en entrevista con Blu Radio, que su plan fue para cambiar el orden del día y permitir la intervención de la oposición porque esta no hizo la solicitud con 48 horas de anticipación, como lo establece la norma, por lo que el senador Jorge Robledo, encargado del discurso, lo llamó para preguntarle qué podían hacer.

“Yo, si se quiere utilizar el mismo término, le digo [a Robledo] que, como una jugadita, podemos solucionar el problema mediante una proposición que ellos presenten para modificar el orden del día. […] Así se hizo. Ellos presentaron la proposición y yo, rápidamente, la sometí a discusión. […] De manera que allí está claramente demostrado que, al contrario de pretender yo sabotear que interviniera la oposición, facilité que se hiciera”, aseguró.

El senador dijo, en la emisora, que el suceso fue “más mediático y de bullying” de lo que realmente pasó, aunque reconoció que cometió un error “utilizando palabras”. No obstante, se defendió diciendo que lo hizo en una conversación privada.

“Lo que andan diciendo es que yo no quería permitir que el Presidente de la República se quedara a escuchar. Resulta que el presidente no está obligado a hacerlo. […] Inclusive, yo hubiera querido que el presidente hubiera escuchado mi discurso, tampoco se pudo. De manera que, el término de la jugadita, si se quiere mal utilizado en una conversación privada… y por eso yo, por esa única razón, fue que en mi cuenta de Twitter dije, para mis críticos, que cometí un error pero nunca he cometido un delito”, aseguró.

No obstante, por sus polémicas declaraciones, que quedaron al descubierto porque el micrófono de Macías estaba abierto, la Procuraduría abrió un proceso disciplinario para estudiar si el expresidente del Senado cometió alguna falta merecedora de una sanción.

La decisión del ente de control se conocerá en la tarde de este viernes.