Hay que recordar que este miércoles hubo otra protesta de los estudiantes de universidades públicas por el recorte de presupuesto a la educación superior y porque luego de la primera marcha durante el gobierno de Iván Duque, hace una semana, la solución del Presidente no les pareció suficiente.

Como suele suceder, algunos desadaptados lanzaron bombas de pintura contra la sede de RCN en la calle 34 con Caracas, de Bogotá, acto que fue condenado por varios periodistas.

Este es el primer trino de Vélez:

El comunicador dice, en el siguiente trino, que las razones del ataque radicarían en que en La F.m. le “preguntaron duro a Petro”:

Luego dice que si se han cometido errores periodísticos, han sido de él y no de su equipo, y que existe una campaña en contra de la cadena:

Llevo 7 meses en @rcnradio y nunca me han ordenado qué decir o qué no decir. Si han existido errores son solo míos y no de mi equipo. Lo que si he visto es una campaña de estigmatización y propaganda negra continua en nuestra contra

— Luis Carlos Vélez (@lcvelez) 17 de octubre de 2018