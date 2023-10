16 días suma el cuerpo sin vida de Luis Alfredo Garavito Cubillos, el violador y asesino más conocido en la historia del país, en el Instituto de Medicina Legal en Valledupar, luego de que, por falta de algunos documentos, no se pudiera realizar la cremación, ya aprobada por el mismo alcalde de la ciudad de Valledupar, Mello Castro González.

“Ya el cadáver cumplió las etapas desde la entrega de la clínica al INPEC para colocarlo a disposición de Medicina legal para que le hiciera ese examen riguroso, forense y científico, para determinar el fallecimiento que los médicos manifestaron que era por cáncer ocular y también por leucemia”, indicó Silvio Cuello, personero municipal de Valledupar.

(Vea también: Autopsia reveló la verdadera causa de la muerte de Garavito, el temido asesino de niños)

Además, el funcionario público indicó que los familiares de ‘la Bestia’ que hicieron presencia, fueron custodiados por la Policía Nacional y se tuvo constancia de que aportaron la documentación necesaria, pero hasta la fecha, la Fiscalía seccional Cesar no ha entregado el cuerpo a la espera de una verificación del registro civil que entregó un sobrino de Garavito.

“Los familiares ya no están en la ciudad. El viernes a las 11:00 a. m., ellos se desesperaron y se fueron para su lugar de origen (…) como estaba comenzando a descomponerse el cuerpo, los familiares manifestaron que querían llevárselo cremado, y aunque el convenio con la Diócesis de Valledupar no contempla la cremación, el señor alcalde voluntariamente donó el procedimiento, pero el fiscal no ha entregado la orden”, señaló el funcionario público.

De acuerdo con el personero, cuando ocurre una situación similar, el fiscal debe entregar el cuerpo a la máxima autoridad del municipio, ya sea el alcalde o el secretario de Gobierno para decidir qué hacer con el cadáver.

“Serán ellos las personas encargadas de la cremación del cuerpo y luego enviarán la ceniza a los familiares, es decir, en Valledupar no habrá fosa del señor Garavito y tampoco se van a quedar las cenizas aquí porque se va a enviar a la persona que dejó los teléfonos para que reclamé las cenizas del cuerpo”, finalizó.

(Lea también: Apareció familiar de Garavito pidiendo plata para cremar el cuerpo del vil asesino)

Cabe recordar que el fallecimiento de Luis Alfredo Garavito Cubillos se reportó el pasado 12 de octubre en la Nueva Clínica de Santo Tomás, como producto de un paro cardiorrespiratorio, luego de estar en un estado delicado de salud, y conocerse que había renunciado a recibir atención médica.

Dicho estado delicado de salud era recurrente desde hace varios años, debido a una leucemia linfocítica, un tipo de cáncer de la sangre y de la médula ósea, que se origina en los glóbulos blancos. Además, en el año 2020 le diagnosticaron un cáncer ocular que le ocasionó la pérdida de su ojo izquierdo.

Lee todas las noticias de nacion hoy aquí.