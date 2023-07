Tras los constantes enfrentamientos de grupos armados y el aumento de la violencia en Buenaventura, las autoridades publicaron el cartel de los más buscados de este puerto del Valle.

El cartel fue presentado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, en el que hay 45 personas acusadas de cometer delitos como homicidios, extorsión y concierto para delinquir.

Además, el Ministro reiteró la recompensa de $ 200 millones, para quien entregue información que permita la captura de estas personas.

Sin embargo, el Noticiero 90 Minutos conoció la denuncia varias familias, que aseguran que sus parientes aparecen en ese cartel y que muchos no se encuentran en el país o no están involucrados en los hechos de violencia.

“Mis familiares están allí por la mala información de la gente y por creer lo que dicen los otros. Hay gente que nos quieren ver mal y destruidos”, aseguró la familiar denunciante, en exclusiva para 90 Minutos.

Quien añadió: “Desde hace días ella miró y ella sabe que… Y las personas que saben, saben que ella no es mala, ella no ha desplazado a nadie, ella no le hace daño a nadie, ella hace el bien”.

Muchas de estas personas, aseguran sus familiares, han sido víctimas de este conflicto y no los responsables de todo estos hechos violentos en Buenaventura.

“Nosotros somos desplazados por la violencia. Ya no queremos más daño contra nosotros. En vez de la ley como autoridad cuidarnos como desplazados, nos tiran, nos discriminan sin tener pruebas. Tienen que cuidarnos y protegernos. Estamos en el olvido de ellos y del Estado”, dijo.

“Antes de ir subiendo a una persona a un panfleto tienen que investigar y tener las pruebas que si ellos son bandidos. No tienen porqué subir gente inocente en su panfleto por darle resultados al ministro de Defensa y al presidente. No tienen porqué ir subiendo gente inocente ahí, tienen que como ley trabajar bien”.

Además, aseguran que no es la primera vez que pasa. En ocasiones anteriores también han aparecido en estos panfletos, han hecho las denuncias y las autoridades les aseguran que ellos no deberían estar en esos carteles.

“Las autoridades le dijeron que él no tenía nada de antecedentes, incluso ahí tengo los papeles. Él no tiene nada de antecedentes, incluso estuvimos en la Personería y nos dijeron que eso no prevenía de las autoridades, que de pronto era alguien que le quería hacer daño”, expresó.

Por eso, piden a la Policía que se esclarezca la verdad sobre el cartel de los más buscados de Buenaventura.

“Queremos que se aclaren la situación, que se aclare eso y eliminen las cuatro fotos de mis familiares en ese panfleto. Queremos que se aclare esto porque mamá no tiene por qué estar encerrada, ninguno de ellos, no están negando el derecho a la libertad, no están negando el derecho a la libertad y lo están discriminando injustamente”.

Y pidió ayuda: “Necesitamos ayuda, un abogado que nos ayude a aclarar este problema, que nos ayude a arreglar sus derechos humanos. No es justo que mi mamá tenga que estar encerrada, mi tía encerrada. Mi mamá no puede estar encerrada porque mi mamá está enferma”.

El presidente de la JAC del barrio Los Ángeles, Jacinto Caicedo, aseguró que varias de estas personas son personas “honestas y trabajadoras”, por lo que explica que no deberían estar en este cartel.

“Yo tuve que ayudarle a hacer una carta para que se tuviera que ir del país, porque estaba temiendo por su vida y de su familia. En este momento lo que le pido a la fuerza policial es que a este muchacho lo bajen de ese panfleto que tienen ahí”, dijo Caicedo.

Asimismo, aseguró que las entidades gubernamentales, en especial el alcalde de Buenaventura, Víctor Hugo Vidal, no ha estado presente en estas comunidades cuando se lo piden.

“Casualmente el alcalde del distrito de Buenaventura jamás se ha hecho presente. Ya cumplimos nosotros, hoy tenemos 23 días que ocurrió el caso en Los Ángeles y el alcalde no se ha hecho presente. En este momento no sabemos si van a dar ayuda o no, porque no se han pronunciado”.

El líder agradeció a la Armada Nacional y a la Policía por custodiarlos, porque “si la gente ve que le quitan los policías o los soldados, otra vez la gente se retira”.