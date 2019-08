green

Esa variedad de integrantes, apoyados incluso por víctimas de ese movimiento cuando estuvo alzado en armas, la contó Caracol Radio.

De acuerdo con esa emisora, este viernes, a las 10:30 de la mañana, ese partido hará un evento para anunciar la lista completa de los que aspiran a llegar al cabildo capitalino.

Hasta hace poco, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) no tenía como llegar con sus miembros hasta el Concejo pues no había incluido a sus candidatos en otros movimientos de izquierda como la Colombia Humana, la Unión Patriótica (UP) ni el Polo Democrático.

Ahora, con lista propia, busca llegar por sus propios medios a la corporación donde se toman las decisiones más importantes para la capital.