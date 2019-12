Fue Jennifer Pedraza, representante estudiantil de la Universidad Nacional y miembro de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior, quien puntualizó sobre la forma en que fue elegida.

Se trata de la misma estudiante que en días anteriores adquirió notoriedad al responder satisfactoriamente a una pregunta sobre uno de los puntos cruciales del paro, formulada por el periodista Juan Diego Alvira.

“No me autoproclamé, fui elegida por votación directa como Representante Estudiantil de la Universidad Nacional”, escribió Pedraza, antes de incluir la pulla:

“A diferencia de otros /as, sin escándalos de compra de votos”

Senadora, con todo respeto:

1. No me autoproclamé, fui elegida por votación directa como Representante Estudiantil de la Universidad Nacional, patrimonio del país, al igual que mis compañeros/as de @acreescol. A diferencia de otros /as, sin escándalos de compra de votos. https://t.co/TCrJzql4Tm

— Jennifer Pedraza S (@JenniferPedraz) December 2, 2019